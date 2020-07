Polémica por la influencer porteña que vino a esquiar a la cordillera

En el marco de la pandemia por Conoravirus, y de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, que acarrean una serie de restricciones para movilizarse por el país, una nueva polémica se instaló por una influencer de deportes extremos, que viajó sin miramientos desde Buenos Aires, hasta Bariloche, pasando por Neuquén, para hacer snowboard y esquí.

Se trata de Barbara Pérez (@barbaraperezw su Instagram, en el que tiene 176 mil seguidores), quien publicó una serie de historias y posts con su viaje a la Patagonia, pasando por El Chocón, y por Piedra del Águila, entre otros lugares.

Las redes sociales, sobre todo la de los lugareños, explotaron en repudio, ya que el turismo sólo está permitido para locales, en lugares en donde no haya casos, y con protocolos estrictos.

Ante esto, la joven publicó una serie de historias tratando de aclarar la situación, comentando que el motivo del viaje no eran vacaciones, sino trabajo:

“Hola amigos. Me llegaron un par de mensajes no muy positivos acerca de mi llegada al sur. Primero, quiero que sepan que me pongo en el lugar de todos y entiendo las diferentes posturas sobre la situación. Es un momento muy complicado para todos, pero quiero dejar en claro que no vine a vacacionar sino a cumplir con un contrato laboral. Estoy cumpliendo con todos los requisitos para no dañar y/o molestar a nadie. Segundo, pido disculpas si cause algún tipo de mal gusto, sólo me gustaría aclarar las cosas para que sepan bien el por qué de esto. Ante todo elijo respetar la situación de todos, así como también me gustarían que intenten comprenderlo. Y para lxs que me bancan y me tiran de la buena, gracias por ser tan masa”