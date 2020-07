Le permiten vacacionar en Villa la Angostura a empresario de Bs As

Una pareja de empresarios de Buenos Aires, arribó el pasado martes a Villa La Angostura, para pasar un mes de vacaciones en la vivienda que poseen en el barrio Cumelén de esa ciudad.

Noticias Relacionadas El cerro Catedral abre la semana que viene

En un primer momento, la policía local detuvo el paso de estas personas, y les indicó que debían regresar a su lugar de residencia, pero ayer, en una audiencia, un juez los habilitó para permanecer y cumplir el aislamiento en la localidad cordillerana. De todas maneras, la fiscalía a cargo de Fernando Rubio, indicó que no estaban autorizados a ingresar y que "se aprovecharon de una situación humanitaria", por lo cual les formularán cargos por incumplir las medidas sanitarias que rigen en todo el país.

Por su parte, Guillermo Hansel, el abogado defensor del empresario y que además es ex concejal de Villa La Angostura, pidió una audiencia de investigación ya que según dijo, ambos tienen permiso de circulación y que se trasladan por cuestiones de trabajo. En la misma, el juez Juan Pablo Balderrama les dio el visto bueno para que se queden y cumplan con el aislamiento preventivo y obligatorio de 14 días, en su residencia patagónica.

"El juez dispuso que se queden acá, pero no estaban autorizados a venir", afirmó Rubio, argumentando que el hombre contaba con el certificado único de circulación, por trabajar en una obra pública, el cual sólo lo exceptúa para transitar hacia su lugar de trabajo: "No lo autoriza para ir de vacaciones". El fiscal además adelantó que realizará una presentación contra la Municipalidad de Villa La Angostura. "El Municipio le otorgó un permiso de circulación y no está autorizado para hacerlo" ya que el empresario tendría cierto "peso" en la localidad.

"Hay que hacer cumplir la ley, porque en la provincia de Neuquén es igual para todos", remarcó el fiscal Rubio.

La pareja que arribó el martes en su Volvo último modelo, está compuesta por Francisco Agustín Marseillán, y Marcela Machiavello, cuya familia es dueña de Droguería del Sud. Esta empresa es una de las más importantes de Argentina en su rubro, y sin ir más lejos, en 2016 abrió una planta en localidad bonaerense de Avellaneda, y en la inauguración estuvo el expresidente Mauricio Macri, quien de manera coincidente, suele pasar sus vacaciones en Cumelén.