Di Tella dijo que en Cipolletti no habrá restricciones

El intendente de Cipolletti Claudio De Tella, confirmó en la noche del viernes que las actividades y la apertura de comercios en la ciudad no tendrán modificaciones pese a estar abarcada por la resolución de la provincia de Río Negro que restringe la circulación por terminación de DNI y con limitación horaria.

El mandatario local afirmó en 24/7 Canal de Noticias que estaba al tanto de las decisiones que la gobernadora Carreras y el ministro de Salud provincial tomarían ante el incremento de casos positivos, en Bariloche y General Roca en una jornada récord de contagios de 104 casos confirmados.

En la misma línea que el presidente Alberto Fernández, Di Tella afirmó que este incremento de casos está relacionado con las reuniones sociales de personas jóvenes, y después terminan contagiando a todo el núcleo familiar.

El intendente confirmó que hoy en Cipolletti hay personas jóvenes internadas en estado grave, es por eso que desde el municipio se pidió a la comunidad que ante síntomas compatibles con un resfrío o gripe así como también trastornos gastrointestinales consulte al médico dentro de las 48 horas.

Di Tella, remarcó que los casos positivos no se dieron por las actividades deportivas habilitadas ni comerciales. “Lamentablemente después echan la culpa a los políticos, a los funcionarios y a los medios” dijo y aclaró que “ninguno de nosotros somos los culpables, ya a esta altura después de 134 días de cuarentena, si tenemos que estar repitiendo cuáles son las normas de convivencia y la nueva normalidad y uno pasa por la cola de un banco y ve a dos personas charlando a menos de dos metros” además de no cumplir con otras medidas “es porque realmente no entendemos nada o no quisimos entender cómo está la situación, a esta altura ya no se puede decir más cómo debemos mantener esta nueva normalidad, la cual nos vamos a tener que acostumbrar hasta que aparezca la vacuna”.

Además el intendente cipoleño aclaró que no se trata aplicar más controles para evitar el incremento de casos sino de cumplir con las obligaciones y tomar conciencia, “no se puede tener esta rebeldía de a mí no me va a pasar” dijo y afirmó que está conforme con el comportamiento de la gente pero que hay grupos minúsculos que no respetan las medidas de prevención.