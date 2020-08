Vanesa y Mateo, el sufrimiento de estar separados

Para Vanesa Jaque nada fue fácil. Repasa cada paso en su vida y todo le significó un enorme esfuerzo. Pero nada de todo lo que le sucedió se asemeja al tremendo dolor que significa tener a su hijo de 12 años en estado crítico, en Buenos Aires y ella aislada en Huergo por tener coronavirus.

Vanesa es la mamá de Mateo, el nene que intentó prender la estufa a leña con nafta y la explosión le produjo heridas gravísimas, además de comprometer las vías respiratorias y los riñones; y que además el hisopado le dio positivo de coronavirus. Ella es enfermera en el Sanatorio Juan XXIII de Roca y admite que le costó mucho estudiar y recibirse, pero no bajó los brazos para lograrlo. En estos tiempos de pandemia hizo turnos de hasta 16 horas por día, pero se la necesitaba porque la situación está complicada. En uno de esos largos días también fue protagonista de un accidente con su auto. “Quedó destrozado, no sé cómo me quedé dormida cuando salí del trabajo y me iba para Huergo”.

Los días para Vanesa pasan en aislamiento pero con la cabeza en Buenos Aires, donde su hijo se debate entre la vida y la muerte. Y cuenta los días que le faltan para negativizar y estar en condiciones de viajar a verlo. Ella atendió el teléfono y le contó todo a Mejorinformado.com

-Mejor Informado: ¿Cómo está Mateo?

-Vanesa Jaque: Hablo todos los días a la mañana y a la tarde con la guardia del Hospital del Quemado. Mateo está en estado crítico. Ayer estuvo más estable que otros días y eso es alentador. Es que los médicos trabajaron con cirugías muy complejas que provocan mucho dolor porque hay que extraerles tejidos quemados. Y están viendo si no le llegó al musculo. Pero está bien. Esta sedado la mayor parte del tiempo y con respirador. Ahora le dio neumonía, una mínima neumonía, pero ya está en tratamiento. El tema es que la piel es la barrera para proteger el ingreso de bacterias al organismo y Mateo la tiene muy delicada en este momento.

-MI: ¿Al ser positivo de Covid-19 se complica más el caso?

-VJ: Los médicos destacan la fuerza que tiene. Mateo esta inconsciente la mayor parte del tiempo. Los médicos lo duermen porque tiene un tratamiento que es muy doloroso, pero a él no lo afectó ser positivo. La neumonía que contrajo es porque tiene el respirador. Las personas que son entubadas pueden generar algún tipo de enfermedad. Pero Mateo es asintomático.

-MI: ¿Cómo evolucionas del Covid -19?

-VJ: Yo me enteré que era positiva en el Aeropuerto de Neuquén cuando íbamos a tomar el vuelo por primera vez. Y por eso no pudimos viajar. Me internaron en el Hospital de Allen, después en el de Huergo y hoy estoy bien en mi casa. El martes ya cumplo los 14 días de tratamiento. Supongo que me harán un hisopado para poder negativizar y viajar a Buenos Aires.

-MI: ¿El nene está con tu marido en Buenos Aires?

-VJ: Si, mi marido está en un hotel. Los médicos no lo dejan estar en el Hospital. Le piden que se quede en el hotel así está sano para cuando Mateo esté despierto. Él tendrá que acompañarlo. Le hicieron un hisopado y dio negativo.

-MI: ¿Estabas el día del accidente?

-VJ: No, Mateo había ido a pasar el fin de semana a la casa del papá. Y quiso hacer fuego, pero resbaló con un bidón de nafta y se prendió fuego automáticamente de pies a cabeza. Entonces salió corriendo a la habitación de su papá y quiso apagarse con las frazadas o las sábanas de la cama. Como no pudo corrió al patio y su hermanito, Emanuel de 14 años lo terminó apagando echándole agua. Me pregunto todo el tiempo que hubiese pasado si yo estaba ahí. Mateo cumplió años el 5 de julio y yo le compré una bicicleta. Era su sueño tener la bici. Se la compré por internet y no llegó. Si la bicicleta hubiese llegado a tiempo esto no pasaba.