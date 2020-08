Bertoya criticó el “apuro” de la fiscalía para algunas investigaciones

“Me llama la atención poderosamente la actitud de la fiscal de mandar a investigar esto, cuando durante meses hemos denunciado de manera formal -como autoridades locales- el no permiso a los trabajadores que tienen que conducir hasta Vaca Muerta (son 400 o 500 ), por parte de pequeños grupos que no respetan la cuarentena, todas las normas establecidas por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, que cortan la ruta cuando quieren e impiden el normal funcionamiento de la localidad”, se despachó Leandro Bertoya, jefe comunal de El Chañar. La respuesta viene a cuento de las críticas que cosechó una foto que se sacó en el polideportivo municipal, junto a un nutrido grupo de trabajadores del gremio de la construcción.

“Pese a las denuncias continuadas, no hubo desde la Fiscalía ningún llamado y muchos menos una resolución al problema de los cortes de ruta. Y ante un hecho como este, donde yo estuve 2 minutos y medio, para manifestarle a los trabajadores del petróleo nuestro agradecimiento por el trabajo que hacen, deciden investigar de oficio”, dijo irónicamente el intendente, en Noticiero Central por 24/7 Noticias. Explicó que la foto se tomó alrededor de las 6 de la mañana, con los recaudos que exige el escenario de pandemia. “Me pidieron que querían que la gente viera cuántos eran, porque hay una descalificación permanente por parte de estas otras personas que no permiten el ingreso ni el egreso a las empresas petroleras. Nos juntamos todos antes de ir a trabajar, el video está, lo levantamos desde la municipalidad, se mantuvo la distancia correspondiente y se fueron”, explicó Bertoya.

Bertoya también dijo que desde ese municipio no están prohibidas las reuniones sociales. “Eso sirve en Buenos Aires, acá no se cumpliría. No adherimos nosotros al decreto nacional y provincial, y además, hasta ahora no tenemos ningún caso de coronavirus”, afirmó.