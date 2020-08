Ciapponi: "Una obra clave a la que CALF ha hecho un gran aporte"

En poco tiempo la Estación Transformadora Neuquén Norte, estará lista para entrar en funcionamiento, aumentando así en un 50% la capacidad de potencia instalada de energía eléctrica para cubrir la demanda de 250 mil habitantes de la ciudad capital.

El presidente de la Cooperativa CALF, Carlos Ciapponi, se refirió a su importancia en el Noticiero Central de 24/7 Noticias: "Se trata de una obra clave, para garantizar el abastecimiento en la ciudad de Neuquén capital"

Sobre los beneficios que tendrá este avance para la región, Ciapponi dijo: "Es una fantástica noticia para los vecinos de la ciudad de Neuquén, que demuestra una vez más el trabajo en conjunto, entre el Gobierno Provincial, el Ente Provincial de Energía, y la distribuidora CALF, para garantizar el abastecimiento, por lo menos para los próximos 10 años. Soy cuidadoso con los tiempos porque la ciudad crece como pocas en el país, pero sin dudas hoy Neuquén capital y su parque industrial pueden garantizarlo".

Además, el presidente de la Cooperativa, analizó el contexto de pandemia que vive el mundo, y en particular la región, y reconoció que en este marco "es un gran esfuerzo avanzar en este tipo de obras". En tanto, añadió: "Siempre ha sido una distinción de esta administración resolver el abastecimiento y mejorar la condición del servicio. CALF es una de las distribuidoras está entre las primeras 5 del país en distribución y en alumbrado público. Estamos acostumbrados a las dificultades: a pesar de la pandemia y la caída en la recaudación, no dejamos de estar concentrados en mejorar el servicio y garantizarlo".

Sobre las dificultades a las que se enfrenta CALF periódicamente, Ciapponi comentó que la recaudación del último mes "cayó al 52%, cuando veníamos con un promedio del 65%", sin embargo dijo que entiende que "es algo absolutamente lógico que suceda en este contexto".

"CALF no tiene otros ingresos que no sean su tarifa que le cobra a sus usuarios. Eso genera una deuda con Cammesa, pero lo vamos a resolver. No tenemos los beneficios que se aplicaron al resto en la pandemia, los intereses que se siguen aplicando son muy importantes, pero los diputados y senadores están trabajando para resolver esto" adelantó Carlos Ciapponi.