Denunciaron excesos de la policía en intento de desalojo

Desde hace varios días una familia ocupó una vivienda que pertenece al Poder Judicial en calle Epifanio de General Roca. Desde ayer y hasta esta madrugada se montó un operativo policial con efectivos de la Unidad 31 para intentar desalojarlos.

Esta mañana el abogado de la familia que ocupó la vivienda, Miguel Zeballos señaló en Radio La Super de Roca que “no fue un delito, no es usurpación. Es ocupación. Ellos no violaron ninguna puerta para entrar. La casa estaba en total estado de abandono. Hasta los vecinos del barrio celebraron que la vivienda sea ocupada, ya que estaba totalmente abandonada y era un aguantadero», sostuvo.

El abogado explicó que «cerca de las 7 de la tarde, después de un tumulto que se generó entre vecinos y la policía que quería llevar adelante el desalojo, los uniformados habrían apuntado con la ithaca a un niño. Hay videos que vamos a presentar en la Justicia», sostuvo.

Según Zeballos “hubo una situación de ilegalidad en el intento de desalojo. No había orden, no se cumplió el protocolo de los derechos del niño y adolescentes. Si sacas la familia y no le das recursos necesarios los vas a dejar en la calle es una doble vulneración de los derechos. Todo el procedimiento fue irregular. Hubo excesos y abusos de autoridad por parte de la policía. En medio del operativo se llevaron detenidos dos personas entre ellas a la abogada Victoria Naffa»

Sostuvo Zeballos que «le cortaron todos los servicios a la casa, pero pudimos acercarle una garrafa y agua. Siguen sin luz. La casa continúa custodiada por la policía».

La vivienda llevaba tiempo abandonada. En la causa interviene la Fiscalía N°6 a cargo de Ricardo Romero