Dio positivo la directora del Hospital de Campo Grande

Como sucede en las localidades pequeñas cuando se confirman casos positivos de coronavirus se genera preocupación y temor. Eso está pasando en Campo Grande. La localidad rionegrina con poco más de 5500 habitantes está revolucionada. La directora del Hospital Gladys Cerda, confirmó a través de las redes que dio positiva en el test.

“Cuando me confirmaron pensé de todo. En principio pensé que me estaba cargando el médico del hospital, pero después me lo dijo serio y ahí le creí. Pensé en los lugares en donde estuve. Pero estoy tranquila porque en cada lugar siempre mantuve la distancia social y utilicé barbijo” dijo Cerda a FM Genesis de Villa Manzano

“Decidí publicarlo en las redes para dar tranquilidad. Y recibí un montón de mensajes del pueblo poniéndose a disposición de lo que necesite. Me siento muy bien acompañada y me emociona que tanta gente me escriba”, dijo

La directora del Hospital señaló que sobre el final de la semana anterior padecía un cuadro gripal muy fuerte. Con dolor de cabeza y fiebre. El fin de semana ya no pudo levantarse y es ahí que decidió someterse al hisopado. La confirmación llegó. “Estoy sorprendida por la noticia. Los cuidados los mantuve siempre. Es muy difícil encontrar el nexo epidemiológico”, dijo Cerda

Actualmente está en su casa, en una habitación solo para ella, separada del resto de la familia. “los 4 estamos esperando a ver si alguno presenta síntomas para hisoparlos”, agregó.

En Campo grande hay 6 confirmados por coronavirus, según el parte provincial. Hasta el momento se desconoce el nexo epidemiológico.

El intendente de Campo Grande, Ariel Rivero sostuvo que hicieron todo lo posible para que no llegara el virus, y ahora están afrontando con mucha entereza la situación. “Queremos que la gente se siga cuidando tratando de hacer todo lo posible para que esto no aumente”.

Destacó que los primeros infectados, que es un grupo familiar, se contagiaron en Cipolletti y que la doctora no se conoce el nexo. “Participó el jueves del comité de crisis y el sábado ya comenzó con los síntomas, pero sin saber de dónde contrajo el virus.”