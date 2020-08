Sin escuelas y con sufrimiento: los niños de la pandemia

Cómo impactó la pandemia, y, en consecuencia, la cuarentena, en el sistema educativo, es un análisis que se debe hacer disgregando los distintos sectores que implica la educación. Así lo explicó el doctor Roberto Rosler, neurocirujano y director del laboratorio de Neurociencias y Educación de la Asociación Educar.

En argentina y toda Latinoamérica no hay un escenario homogéneo, hay sectores que pudieron mantener una educación, no óptima, pero que “tiene sus virtudes”.

Más allá de las limitaciones y dificultades en cuanto a lo tecnológico, esa posibilidad de concretar la enseñanza virtual tuvo complicaciones también “por déficit de los docentes, en formación, en disposición. He conocido casos en los cuales estaba la infraestructura tecnológica, estaba la conexión al wi-fi y los docentes no han querido, no es que no han podido, no han querido especializarse, cambiar, porque la resistencia al cambio en el ser humano es muy grande” afirmó Rosler.