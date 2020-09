Maestros en su día, en tiempos de pandemia

Este viernes 11 se recuerda el fallecimiento de Domingo Sarmiento, y por ello se honra la fecha como el Día del Maestro, reconociendo el impulso que le dio el prócer sanjuanino a la educación de nuestro país.

En tiempos de pandemia, en el interior de la provincia de Neuquén, puntualmente en las zonas rurales, los maestros y la maestras llevan casi seis meses de un arduo trabajo para que todos los vecinos tengan su bolsón de comida durante la pandemia y que los más chicos puedan seguir estudiando en la cuarentena. Teniendo en cuenta que allí internet no tiene el mismo alcance y no es "de uso diario", como en las que en las grandes urbes.

La desigualdad en el acceso a Internet es una problemática que existe antes de la pandemia, en las zonas rurales las computadoras y la conectividad no son prioritarias, la comunicación es cara a cara, puerta a puerta. Las tareas son escritas por puño y letra del maestro, de la maestra.

En Catan Lil a 75 km de Junín de Los Andes, Patricia Espinós, de 45 años, es profesora para la educación primaria con especialización en escuelas rurales, en dialogo con la redacción a mejorinformado.com este año cumple 23 años como maestra rural en el departamento Huiliches en el distrito escolar 4to.

"Las experiencias que vivido en todas las escuelas que trabajé son muy lindas, totalmente distintas una de otra cada una. Cada cual con su idiosincrasia. Eso me permitió abrir un abanico de pensamientos, de ideas y conocimientos totalmente distintas", sostuvo Patricia, quien más de la mitad de su vida se dedicó por vocación en diferentes instituciones, en el Albergue N°51 de Pilo Lil, como su primera experiencia en la Escuela N° 222 de Chiquilihuin, Albergue Mamá Margarita y en la Escuela N°320 de Ctal Lil, lugar actual donde desempeña su vocación.

Los derechos de los niños en la zona rural

"Por lo general son muy olvidados, en especial porque sus padres, sus comunidades no son gran número de votos, entonces en las campañas políticas son generalmente muy olvidados. Nuestra gran obligación es hacer visible las necesidades de los chicos de las comunidades rurales", manifestó con énfasis la maestra.