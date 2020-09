El sistema educativo “tiene que adaptarse a lo que vendrá”

No hay ya incertidumbre sobre la vuelta a las clases presenciales, en medio del aumento de casos de coronavirus y con un sistema de salud colapsado, está más que claro que no hay posibilidades, al menos para los distritos más complicados, que docentes y alumnos se vuelvan a encontrar.

Este panorama pone en alerta, a casi seis meses de la suspensión de clases, qué es lo que los chicos aprendieron y cómo lo hicieron. “El trabajo a distancia evidenció las desigualdades ya existentes en el ámbito educativo” dijo el secretario general de ATEN Marcelo Guagliardo, y sostuvo que “esto de alguna manera iguala a todos”.

La conectividad es el gran problema de la educación en pandemia, y no hay respuestas concretas para solucionarlo, la mayoría de los estudiantes no tiene conectividad, no solo porque no haya servicio, sucede por la imposibilidad de pagarlo y por no tener dispositivos. En las clases hay alrededor del 40 por ciento de los alumnos, afirmó Guagliardo esta mañana en AM 550, algunos logran conectarse una vez y el resto de las clases no tiene la posibilidad.

En cuanto a la zona rural, desde hace unas semanas se recomendó no manipular los cuadernillos por prevención, por lo tanto la posibilidad de obtener el material de estudio es casi nulo.

A estas complicaciones además se suma la problemática de la falta de cobertura de cargos y horas, existe una disputa con la Ministra de Educación y el gobernador Omar Gutiérrez, “estamos teniendo muchas dificultades hasta para cubrir cargos de maestras de grados” y también de áreas artísticas, indispensables para este tiempo, denunció Guagliardo, y agregó que son más de 60 escuelas las que no tienen cargos directivos cubiertos.

En línea con lo que se dice desde Nación, que el año no se perdió, el secretario gremial dijo que el 2020 es “parte de un proceso”, y el ciclo 2020-2021 se considerará como una unidad pedagógica, donde “no es que va a haber una promoción automática como se dijo”, remarcó Guagliardo sino que los estudiantes deberán acreditar lo aprendido en algún momento.

“Hoy todo el sistema tiene que adaptarse a lo que vendrá”, el nivel secundario deberá adecuar el primer año a alumnos que no tuvieron el clásico 7° grado, al igual que la universidad, “sino estaríamos condenando a las generaciones que les tocó estar en este tiempo a que pierdan un año”.

En cuanto a materia salarial Marcelo Guagliardo dijo que están pidiendo la reanudación de la paritaria nacional “en el mes de julio, se prorrogó un aporte a las provincias por docente y ahora desde la CTERA se está pidiendo la reanudación de esa discusión paritaria, porque eso es un paliativo insuficientes”, además “estamos planteando la reapertura en las provincias”

En Neuquén los salarios están congelados a diciembre del 2019, con la última medición del IPC, “toda la carga de inflación del año 2020 aún no está compensada” por eso se pide con urgencia que se convoque a una mesa salarial.