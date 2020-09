Reabren hoteles en Bariloche para hacer cumplir aislamiento

Sin dudas que el avance del coronavirus se debe a la falta de responsabilidad de todos. Las medidas de prevención son conocidísimas, y del mismo modo como se ven aún personas sin barbijo o compartiendo mate, también se detectó que un gran número de infectados no presenta más síntomas y empieza a salir de sus viviendas sin tomar conciencia del alto riesgo de contagio. Ante esta circunstancia, desde Salud decidieron reabrir hoteles en Bariloche para internar a pacientes leves, la confirmación la brindo la secretaria de la cartera provincial, quien además informó que hubo 7 muertes por Covid-19 y que se registraron 252 casos nuevos.

En la tradicional conferencia de prensa de todas las noches, Mercedes Iberó se tomó unos minutos antes de las preguntas de los periodistas de toda la provincia para exponer la bronca de todos los trabajadores de Salud: "Se los pido por favor, es muy grande el esfuerzo que se está haciendo desde hace 6 meses, duele mucho y da mucha bronca que una persona que se siente bien no respete las indicaciones de aislamiento".

"Nos pasó en Bariloche que tuvimos que reabrir los hoteles porque teniamos el 30% de los activos que no estaban en sus domicilios, por supuesto que hicimos la denuncia y estamos trabajando en el tema. Pero va más allá de Bariloche, pasa en todas las ciudades, es imposible poner un policía en cada casa. El coronavirus es responsabilidad de cada uno, el que es positivo se tiene que quedar en su casa, es la única forma de que los contagios frenen", pidió la funcionaria.

Luego reitero y hasta pidió por favor para que se cumplan con las medidas de prevención. "Podemos llenar de respiradores, pero esa no es la solución, porque muchos no se reponen después de estar conectados o quedan con secuelas muy graves. Hay que buscar la solución en no llegar a los respiradores" y para ello lo primero que hay que evitar es contagiarse.

Con respecto a la cantidad de fallecidos, hoy se registraron 7: Dos mujeres de Roca, de 73 y 77 años; una de Cipolletti, de 77; un hombre de 62 y una mujer de 92 de Bariloche; y la restante, de 69 años, de Conesa.

En el Alto Valle se registraron 138 (54,7%) personas infectadas: 33 de Allen, 31 de Roca, 22 Regina, 9 de Cipolletti, 8 de Fernández Oro, 7 de Chichinales, 6 de Godoy, 6 de Cinco Saltos, 5 de Catriel, 3 de Campo Grande, 2 de Cervantes, y 1 de Huergo.

En Valle Medio, solo 5 (1,9%) de Choele Choel.

En la Zona Atlántica, 46 (18,2%): 28 de Viedma, 17 de San Antonio, y 1 de Conesa.

En la Zona Cordillerana, 62 (24,6%): 55 de Bariloche y 7 de El Bolsón.

Y en la Línea Sur, 6 (2,3%): 5 de Jacobacci y 1 de Comallo.

En Río Negro hay 2.609 activos. En el Alto Valle, hay 1464 (56,11%) personas infectadas: 449 de Roca, 346 de Cipolletti, 200 de Regina, 173 de Allen, 50 de Chichinales, 48 de Fernández Oro, 43 de Catriel, 38 de Huergo, 32 de Cinco Saltos, 26 de Godoy, 22 de Mainqué, 20 de Cervantes, 16 de Campo Grande, y 1 de Barda del Medio. En Valle Medio, 45 (1,72%): 23 de Choele Choel, 13 de Beltrán, 5 de Lamarque, 4 de Río Colorado. En la Zona Atlántica, 359 (13,76%): 176 de San Antonio, 164 de Viedma, 12 de Conesa, 4 de Guardia Mitre, 3 de Sierra Grande. En la Zona Cordillerana, 682 (26,14%): 623 de Bariloche, 49 de El Bolsón, y 10 de Dina Huapi. Y en la Línea Sur, 59 (2,26%): 54 de Jacobacci, 3 de Comallo, 1 de Los Menucos y 1 de Valcheta.

Y son 264 fallecidos: 54 de Roca, 43 de Bariloche, 37 de Cipolletti, 20 de Regina, 17 de Allen, 14 de Fernández Oro, 11 de Huergo, 10 de Conesa, 8 de Choele Choel, 6 de Cervantes, 6 de Jacobacci, 5 de San Antonio, 4 de Godoy, 4 de Viedma, 3 de Catriel, 3 de Chimpay, 3 de Río Colorado, 3 de El Bolsón, 2 de Comallo, 2 de Beltrán, 2 de Dina Huapi, 2 de El Cuy, 1 de Mainqué, 1 de Cinco Saltos, 1 de Campo Grande, 1 de Maquinchao y 1 de Los Menucos.