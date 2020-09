En 10 días, Viedma tendrá su banco de plasma

Desde el Área de Hemoterapia del hospital Artémides Zatti se confirmó que se está a la espera de la adquisición de algunos insumos para iniciar el proceso de donación de plasma y tener una alternativa para el tratamiento de los pacientes positivos de coronavirus.

Los primeros que podrán concretar la donación serán los pacientes recuperados de Covid -19 de General Conesa, ya que son los primeros que contrajeron el virus en el Valle Inferior

Noticias Relacionadas No bajan las cifras de fallecidos y contagiados en Río Negro

El jefe del Área de Hemoterapia del Zatti, Marcelo Vidal explicó que “ya tenemos personas en condiciones de donar plasma. Estamos esperando algunos insumos para empezar con gente de Conesa, que son los que están en condiciones de poder donar. Recién se puede donar plasma, después de 28 días de haber recibido el alta", indicó.

“Además, se debe realizar un primer control al donante para constatar si generó los anticuerpos y hay quienes no pueden ser donantes de plasma como "las mujeres, si fueron mamás o tuvieron algún aborto en su vida no pueden donar, por un sistema de anticuerpo que se producen no pueden donar", explicó Vidal.

Sobre la mecánica de donación, Vidal señaló que "tenemos un listado de los pacientes recuperados y nosotros vamos a llamarlos por teléfono preguntándoles si quieren donar y si nos dicen que sí iniciamos el proceso. Remarcó que "las condiciones para donar sangre son las mismas que para donar plasma. Después se hace la serología que tiene que dar negativo, y después se hace la titulación de anticuerpo".

Vidal consideró que "en Viedma y toda la zona atlántica, en diez días tendremos un banco de plasma funcionando en el hospital Artémides Zatti". Señaló que hay que ser cauto. "Hay una falsa expectativa -respecto de la donación de plasma- no está comprobado que sea efectivo el tratamiento en todas las personas, pero es una alternativa más".