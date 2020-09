Gobierno anunció el pago y los docentes el paro

Si bien el Gobierno provincial anunció que este viernes 25 de septiembre los empleados de la administración pública neuquina recibirán la última cuota del Salario Anual Complementario (SAC), a la par, la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó, a partir del martes y hasta el viernes, a un paro virtual por el incumplimiento del pago de salarios y del medio aguinaldo en término.

En conferencia de prensa, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, advirtió que, en tiempos de pandemia de coronavirus, la tarea de los docentes "se ha complejizado gravemente, sin horarios, sin intimidad familiar, recargados por la falta de coberturas de cargos y de horas".

A eso, dijo, se suma una gran frustración por la certeza de los maestros de que "muchos de los estudiantes no se pueden conectar porque no tienen conectividad, o no pueden pagarla o no cuentan con los dispositivos necesarios".

"Estábamos esperando que se confirme la fecha de lo adeudado del aguinaldo que finalmente el Gobierno provincial abonará el viernes próximo", reconoció Guagliardo antes del anuncio del paro virtual.

Dijo que se observan "preocupantes niveles de cansancio y saturación sobre cómo impacta la tarea virtual, que además tiene severos riesgos hacia la salud mental y física de nuestros compañeros y compañeras".

"Mientras pasa esto el Gobierno pagó los últimos cuatro meses con retraso, no garantiza la cobertura de cargos, tampoco la conectividad y además incumple con el pago del aguinaldo que tendría que haberse pagado en junio y ahora anuncia que recién se va a pagar el viernes 25", manifestó.

El titular del gremio docente anunció la convocatoria "a partir de mañana a un paro virtual de actividades hasta tanto el Gobierno cancele la totalidad de lo que adeuda", al tiempo que exigió "el pago en tiempo y forma de los salarios del mes de septiembre y la reapertura de la mesa de negociación salarial".