Marineros fueron tratados como ganado: muy polémico

Pese a manifestar síntomas compatibles con Covid-19, dos marineros tuvieron que ser trasladados cerca de 60 kilómetros en la caja de una camioneta desde el puerto de San Antonio Este hasta el hospital. Pese a que el capitán del barco pesquero Columbus había avisado a Prefectura el problema de salud que tenía su tripulación, desde el centro de salud consideraron que no era necesario enviar la ambulancia.

El problema sucedió el sábado, y el barco pesquero Columbus debió ingresar antes de lo previsto al puerto de San Antonio, con la debida autorización de Prefectura Naval, que ya había sido advertida del problema de salud que presentaba parte de la tripulación. Como indican los protocolos de la empresa Patagonia Norte, la nave tuvo prioridad para amarrar y antes de descender algún marinero, ya debía estar la ambulancia en el lugar, sin embargo nunca llegó.

Según se puede ver en un video que filmó un empleado del puerto, al no llegar la ambulancia y con síntomas de mucho dolor de cuerpo y diarrea, los dos marineros fueron cargados en la caja de una camioneta Ford Ranger y así fueron llevados los casi 60 kilómetros que separan el puerto de la ciudad de San Antonio.

Aunque el dolor de cuerpo como la diarrea integran la lista de síntomas de Covid-19, desde el hospital decidieron no realizarle el hisopado correspondiente. Tampoco se mantuvo el aislamiento del resto de la tripulación. De todas maneras desde el sindicato Obreros Marítimos Unidos, delegado Juan Gattoni, confirmó que al no realizarles el hisopado, ellos mismos decidieron quedarse aislados en una cabaña que tiene el gremio en el puerto y el test lo realizarán en un laboratorio privado.

En tanto que otros cinco marineros fueron albergados en un hotel en el acceso al puerto.

Desde el hospital, su directora Paula Iaquinta, aseguró que los síntomas presentado no eran compatibles con coronavirus y que por eso no enviaron un equipo de emergencia al puerto: “La ambulancia no es ni taxi, ni remís, ni auto particular. Quien determina si una persona tiene o no síntomas para Covid-19 es personal idóneo y surge del interrogatorio oportuno, y es ese mismo personal capacitado quien indica, sugiere o desestima un aislamiento preventivo”, expresó en declaraciones radiales.