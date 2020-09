Con 11 años ¡ya empezó a cambiar Neuquén!

A Mateo Reta le impactó más ver cómo enterraban las colillas de cigarrillos en la playa que el mar de Necochea. Le quedó la imagen en cámara lenta del final humeante del pucho quedándose por años bajo esa arena, hiriendo de contaminación el lugar. Entre ese momento y hoy han pasado varios meses y ya hay cientos de tarros colgados en las veredas, en las plazas, en las paradas de colectivo de la ciudad de Neuquén.

Mateo, con sus once años y la puesta en marcha de su limpieza de Neuquén no sólo impactó al intendente Mariano Gaido o al presidente de la Comisión Vecinal de Unión de Mayo, Gustavo Ancafil, sino a los vecinos que se topan con un “colillero” multicolor y la inscripción: “Tirá tus colillas aquí”.

En diálogo en el programa “Viaje al puerto de la noche”, por AM 550 y 24/7 Noticias, el pequeño hizo gala de la claridad de su pensamiento: “¿Por qué no hacer colilleros colgantes?”; “una colilla de cigarrillos contamina 50 litros de agua y tarda unos 10 años en degradarse”; “vamos a contactarnos con grupos de reciclaje para ver qué se puede hacer con las colillas”; “yo he visto que se pueden hacer macetas, ladrillos y fertilizantes, entre otras cosas”; “yo doy lo que tengo y ofrezco lo que puedo”.

Mateo, que también forma parte del grupo scout Quimey Neuquén, fue uno de los ganadores del concurso que lanzó la Municipalidad de Neuquén de Jóvenes Destacados de la ciudad y que contó con casi dos mil inscriptos.

En la charla, aclaró que no quiere ser el centro de la iniciativa e invitó a cada uno de los y las vecinas a multiplicar la colocación de “colilleros” para evitar la contaminación que producen. ¿Será hora de tomar el ejemplo de este pibito de 11 años?.