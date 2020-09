Aislada le escribió a Fernández: "Es nuestro presidente, no nuestro padre"

Stella Maris Carrá es médica dermatóloga y junto a su marido, Norberto, llegó de Buenos Aires a Bariloche el pasado 12 de marzo en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Luego se trasladaron a Villa la Angostura para finalmente hospedarse en un complejo turístico en San Martín de los Andes.

Allí pasó su cumpleaños número 63, cumplidos el 19 de marzo cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El sábado 21 de marzo, la pareja tenía pasaje de vuelta, pero se hizo imposible. El matrimonio lleva más de 175 días en la cordillera y más de 180 mil pesos gastados en hospedaje.

La preocupación aumentó y la angustia por no poder regresar a su casa es cada día mayor. Desesperados piden ayuda a las autoridades provinciales e incluso, Stella Maris le escribió una carta al presidente Fernández.

"Estamos sin trabajar y pagando el alojamiento desde hace más de cinco meses, comprando ropa de abrigo, botas, gorros para soportar el clima y las nevadas ya que solo teníamos ropa de verano" escribió la dermatóloga que se desempeña en el Hospital Piñero en Buenos Aires.

En la carta dirigida a "Alberto Fernández y a sus ministros" pidió regresar a Buenos Aires mediante transporte aéreo ya que su esposo tiene problemas de salud. "Desde ya que no podemos regresar en otro medio de transporte por problemas de salud con certificado de discapacidad" señaló en el escrito.

Y agregó: "Usted es nuestro presidente, no es nuestro padre. Somos adultos para cuidarnos solos y a los más pequeños los cuidan sus papás. El que no quiera cuidarse no lo hará por más que usted se lo exija. Los resultados están a la vista".