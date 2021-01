La cloaca ya se metió en las casas del bajo neuquino

Un grupo de vecinos del bajo de la ciudad de Neuquén, denuncia que despertaron con sus casas inundadas de residuos cloacales. Aseguran que hace meses hicieron el reclamo correspondiente y que no obtienen respuestas.

Alberto, vocero del grupo de vecinos, habló con las cámaras de 24/7 Canal de Noticias e indicó que la situación de malestar comenzó en julio del año pasado, precisamente en Avenida Olascoaga entre el 500 y 600.

Ante las continuas situaciones, los vecinos asumieron que el problema no era particular y que debían consultar ante la autoridad competente. No obstante, no recibieron respuesta a la nota que presentaron, por lo que acudieron a la ayuda de concejales y lograron gestionar la llegada de una cuadrilla para ver cuál era el problema. Cuando comenzaron las excavaciones, fueron informados sobre la rotura de un caño principal.

"Dos meses pasaron desde que fuimos notificados", indicó Alberto, quien agregó que la situación se empeoró hace días atrás cuando se despertaron con sus hogares inundados y llenos de residuos cloacales.