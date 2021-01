Neuquén tratará con el suero equino a pacientes Covid

La provincia de Neuquén comienza el tratamiento a pacientes Covid con suero equino hiperinmune desarrollado en nuestro país y probado durante el año pasado en diferentes instituciones, entre ellas el Hospital regional Castro Rendón.

Ya se inició la distribución de las primeras dosis en hospitales cabecera y en nosocomios con unidades Covid. Según se informó se aplicará en pacientes con enfermedad severa.

El gobernador Omar Gutiérrez anunció hoy el arribo de las primeras dosis de suero equino y aprovechó para destacar a los sistemas públicos y privados de salud y en particular, a los trabajadores y trabajadoras del sector y a todo el hospital Castro Rendón porque “hoy, fruto de su trabajo, nos permiten avanzar en la cura de esta enfermedad y seguir fortaleciendo los mecanismos en los nuevos hábitos, usos y costumbres en la prevención”.

Junto a la ministra de Salud, Andrea Peve, Gutiérrez explicó que “se ha trabajado investigando, explorando en la provincia de Neuquén; en el hospital Castro Rendón y en la provincia de Tucumán y en Buenos Aires los resultados han sido satisfactorios, positivos y a partir del día de hoy ya ha empezado a ser comercializado en el país el suero equino”.

El mandatario confirmó que se adquirieron 200 dosis, con una inversión de 28 millones de pesos, que se van a distribuirse a partir de hoy viernes en toda la provincia, en los hospitales cabecera; en los hospitales en los que están internadas las personas con Covid. "Es muy importante porque en los primeros resultados de estos estudios exploratorios, la transfusión de suero equino ha determinado que disminuye la mortalidad y disminuye los días de internación” indicó.

“Quiero compartir con ustedes que los primeros estudios arrojan hasta aquí, que el suero equino permite disminuir la mortalidad y que también disminuye los días en terapia de internación de los pacientes y el requerimiento de asistencia mecánica por respirador y disminuye fuertemente el índice de mortalidad”.

Por su parte, la ministra Peve expresó que “estamos recibiendo en el día de hoy nuestras primeras dosis de suero equino, son para 200 personas y que se van a distribuir en toda la provincia, en hospitales cabecera y en hospitales con unidades Covid. El suero está destinado a personas con enfermedad severa y no será suministrado a aquellos pacientes que estén con respirador ni para pacientes leve o moderados que estén en tratamiento ambulatorio; es decir, que es para pacientes con internación y que estén con una enfermedad severa”.

Recordemos que en su aprobación, el suero equino, como la vacuna y las diversas formas de tratar la pandemia (incluídas las restricciones a la circulación) tuvo polémica. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) había emitido un posicionamiento en el que "recomendaba fuertemente NO utilizar" el suero equino en pacientes internados en terapia intensiva, en aquellos que requieran asistencia respiratoria mecánica o en quienes recibieron tratamiento con plasma de convaleciente.

Según señaló la entidad, no se demostraron los objetivos de eficacia clínica y no se encontraron diferencias significativas entre quienes recibieron el suero y quienes recibieron placebo. Luego de que se conociera el documento, la ANMAT aclaró que el suero no está autorizado para pacientes en terapia intensiva, lo mismo que dijo a este diario Linus Spatz, uno de los responsables de Inmunova, el laboratorio que llevó adelante el estudio.

Fernando Goldbaum, investigador superior del CONICET y director científico de Inmunova, dio más precisiones sobre el tratamiento y sus beneficios. "De cada 100 infectados en la situación epidemiológica actual, cinco serían susceptibles de recibir el tratamiento”, señaló y explicó que en estos pacientes se logra una reducción de la mortalidad del 45%. Es decir, según los resultados del estudio de fase II/III, el tratamiento beneficia a 1 de cada 50 pacientes.