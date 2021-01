Clausuraron el bar cervecero donde participó el bartender

El patio cervecero que se viralizó este fin de semana por una polémica fiesta en la que el bartender servía tragos directamente en la boca de los presentes fue clausurado por la Municipalidad de Cipolletti. Las imágenes que se viralizaron fueron prueba contundente y determinaron el incumplimiento de los protocolos en medio de la pandemia de coronavirus.

La jueza de Faltas, Cecilia San Pedro, contó a un medio local que “con el video que se hizo viral y las denuncias que recibió Comercio, anoche se procedió a la clausura del lugar".

No era la primera vez que el patio cervecero no cumplía con los protocolos sanitarios. En diciembre, según relató San Pedro, recibió también un acta de comprobación porque no respetaba el distanciamiento y el uso del tapabocas.

Tras reiteradas visitas de los inspectores, durante enero, notaron una vez más que los protocolos no se respetaban y labraron dos actas de infracción: una por no usar barbijo ni respetar distancia social y la otra, por un baile que se armó alrededor de las mesas.

Se aclaró que las clausuras son preventivas, por cuanto se fijan un plazo determinado.