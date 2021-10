Sigue la búsqueda del puma en Allen

Este miércoles, fue visto en el patio de la Escuela rural N°172 de Allen un puma y rápidamente se alertó de la situación a Defensa Civil. Junto al área de Fauna de la provincia de Río Negro se rastrilló una zona de islas en Guerrico sin indicios del felino.

Esta mañana Fabián Llanos, guardafauna de Río Negro, explicó que “recibimos el alerta de que había un puma en la escuela y comenzamos a buscarlo. A la tarde nos vuelven a avisar que lo vieron cruzar la Ruta Nacional N° 22 hacia el norte, también en Allen. Pero todavía no logramos dar con el animal. Es muy difícil buscar entre las chacras”.

Agregó que “por las huellas y lo que nos comentaron quienes lo vieron, es un puma de gran tamaño, pero no es adulto, sería joven de unos 2 o 3 años”.

Señaló que “el puma está en su hábitat natural, habitualmente lo encontramos en la zona de la barda norte. Otra opción es que alguien lo haya capturado de pequeño, lo quiso domesticar y ahora se le escapó. Pero eso está claro que tener un puma para domesticarlo es ilegal».

Llanos dio algunas recomendaciones por si alguien se encuentra con el puma. Señaló que “el puma no come a humanos, difícilmente va a atacar. Lo que si hay que dejar en claro es que no hay que correr ni asustarse. Si el puma puede llegar a atacar a mascotas o a niños. Siempre recomendamos gritar fuerte y tratar de hacerse grande, porque así lo espantamos. Al puma no le interesa interactuar con nosotros”.

Agregó que “el puma tiene un radio de 50 kilómetros en el que se puede movilizar, así que podría llegar a Roca. Pero siempre será en la barda o chacras, nunca lo veremos en la zona urbana porque no es su hábitat».

En caso de visualizar al puma o ver rastros de su presencia, informar inmediatamente al área de Defensa Civil (103 /2984417916) o a la policía.

Recomendaciones:

-Si ve el puma, no hay que correr

-Deténgase y obsérvelo. Deje espacio para que se retire. Resguarde a los niños, agite los brazos o camperas sobre su cabeza. Retroceda lentamente.

-Prevenir un encuentro

-No camine solo por senderos o áreas boscosas

-Mantenga los niños a la vista

-Si encuentra restos de animales muertos no los toque, mantenga distancia

-No deje comida ni residuos fuera de los contenedores, si esta con sus mascotas manténgalas alejadas con correas.

-Si el puma se vuelve agresivo no le dé la espalda, ni saque su vista de él. Grite fuertemente y defiéndase agresivamente.

-De aviso a Protección Civil o a la Policía