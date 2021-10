Creen que la variante Delta circula en Cipolletti

Aunque desde el Malbrán no hay confirmaciones con respecto de casos de la variante Delta del coronavirus en Río Negro, desde el hospital cipoleño especularon que pueden existir enfermos con la variante más agresiva del Covid, por el contacto permanente que hay con Neuquén, donde se confirmó la circulación comunitaria del virus.

Las muestras enviadas al laboratorio del Instituto Malbrán son seleccionadas al azar y todavía ninguna arrojó resultado positivo de la presencia de la variante Delta. Aunque los registros nacionales indican que hay un caso en la provincia, de un paciente que fue hisopado en Neuquén, pero que tiene domicilio en Las Perlas, el barrio de Cipolletti ubicado en la margen sur del río Limay, frente a Valentina Sur.

Sería correcto pensar que la variante Delta circula en esta ciudad, ya que somos un conglomerado social, económico, laboral y de tránsito

La referente de Epidemiología del Hospital Pedro Moguillansky, María Luz Riera especuló con que ya habría circulación de la variable más contagiosa del Covid en Cipolletti: "sería correcto pensar que la variante Delta circula en esta ciudad, ya que somos un conglomerado social, económico, laboral y de tránsito", con Neuquén.

La cepa Delta, que tuvo su origen en la India, es más virulenta que la cepa original del virus, lo que aumenta el riesgo de hospitalización, ingreso en Terapia Intensiva y muerte. Además de ser mucho más contagiosa.

Con respecto al único caso registrado por el domicilio del paciente y no por el lugar donde se hizo el test, se supo que el hombre de 40 años regresó de Estados Unidos y fue hisopado hace 10 días en el estadio Ruca Che, porque tiene domicilio laboral en la capital neuquina. Se supo también que tenía las dos dosis de la vacuna contra el Covid.

El ministro de Salud Fabián Zgaib explicó que "se detectó el 9 de octubre y ya fue dado de alta" y se quejó porque la notificación a la provincia se realizó 10 días después del hisopado. Y agregó que se diagramó un operativo desde el hospital cipoleño para dar con posibles contactos estrechos que haya tenido esta persona.

Para Zgaib "la variante Delta está circulando. Es probable que nosotros encontremos casos por la misma circulación que tenemos" y aseguró que el sistema de salud "sigue en alerta". De todos modos reconoció que no significa volver a una cuarentena estricta: "No podemos volver a cerrar, no podemos volver a hacer lo que hicimos el año pasado".