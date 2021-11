Familia del comerciante atropellado pidió "condena ejemplar"

El sábado 23 de octubre durante la veda electoral, el comerciante Pedro Leiva estaba parado junto a la entrada de su negocio cuando repentinamente Sandro Codegoni perdió el control de su camioneta y lo embistió brutalmente contra la pared de su local. Codegoni, que estaba alcoholizado, venía de protagonizar una pelea con otro conductor al que comenzó a perseguir unas cuadras antes de la esquina de Intendente Carro y La Pampa. En dicha persecución, producto de la velocidad y los al menos 2.02 gramos de alcohol por litro de sangre, no consiguió doblar y terminó matando al comerciante que ayudaba a una clienta con unas bolsas de compras. Tras la reconstrucción del homicidio el conductor quedó detenido con prisión preventiva y en el día de ayer se realizó una nueva audiencia vinculada a esa causa. Familiares, amigos y vecinos, se hicieron presentes en el Poder Judicial para pedir por "una condena ejemplar".

Las cámaras del Noticiero Central de 24/ 7 Canal de Noticias, concurrieron a la convocatoria y obtuvieron el testimonio de Piré Leiva, una de las hijas del comerciante atropellado, y aseguró que "es la tercera vez que nos citan en menos de veinte días, es la segunda impugnación de esta persona para salir de la prisión preventiva. Le dieron cuatro meses, pero el alega, enfermedades preexistentes, quiere ir a hacer la prisión domiciliara. Tenemos miedo de que esta persona se escape".

La audiencia se programó a las 12:30 en la ciudad judicial, por eso se reunieron la familia, amigos y vecinos autoconvocados que reclamaron justicia.

La familia pide que como primera medida, que por primera vez en la historia de la Argentina se haga y se cumpla una condena efectiva. "Hasta ahora nadie ha ido preso por lo que denominan accidentes. Esto nosotros no lo vemos como un accidente, esto es algo totalmente ajeno a un accidente porque era totalmente evitable", insistió Piré.

La hija del comerciante atropellado indicó que si a partir de esto, asientan un precedente, se puede modificar la ley y pueden beneficiarse todas las demás familias que han perdido sus familias en siniestros viales y "podrían agarrarse de esto para exigir las condenas que los asesinos realmente se merecen".

Uno de los alegatos es que tiene diabetes, hipertensión. Si quisiera cuidar su salud, no hubiera estado como estaba ese día y no hubiese asesinado a mi papa.

Ya quebrada Piré Leiva terminó su testimonio: "Este tipo tenia carnet categoría E, era camionero, estaba como estaba y mató a mi papa. Mi viejo estaba trabajando, cuidando su negocio, en una veda electoral, y vino este tipo discutiendo con esta persona, con la intención de matar, lo venia persiguiendo con un cuchillo. Una persona que tiene esa clase de problemas, no merece estar en su casa, no merece privilegios. Tiene que estar preso, a mi papa no me lo devuelve nadie, hay una familia esperando y no va a recibir nada".