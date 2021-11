Las Grutas lleno de turistas y las playas, de caca

Con 32 grados de temperatura, Las Grutas vive de manera exitosa la previa de la temporada del verano. El fin de semana largo permitió que miles de personas eligieran la villa turística rionegrinas para pasar tres días de esparcimiento, con jornadas de mucho calor ideales para disfrutar las extensas playas con el agua cálida del golfo más azul del continente. Sin embargo la falta de inversión en la ciudad quedó una vez más demostrada con un continuo desborde cloacal que invadió la zona de la 4° bajada.

En Las Grutas no se pueden hacer muchas más cosas que aprovechar las playas. Por lo que es común ver a los turistas que desde media mañana empiezan a bajar en búsqueda de un buen lugar siempre y cuando la marea lo permita. Sin embargo a las incómodas escaleras, que le limitan el acceso a las personas con movilidad reducida, también se le sumó un enorme canal de efluentes cloacales que se abrió paso entre la arena hasta llegar al mar.

Las fotos de los turistas no tardaron en llegar a las redes sociales, con quejas hacia las autoridades, quienes deben velar para que no sucedan estos hechos de contaminación grave y también para retener lo líquidos y evitar que los desechos cloacales lleguen al mar. En el sector de la 4° bajada, se pudo ver como desde los acantilados caía de manera permanente los líquidos cloacales, que al llegar a la arena se transformaban en una laguna y luego los desechos avanzaban por al lado de la casilla de los guardavidas hacia las olas donde jugaban niños y no tanto.

Permanentemente los gobernantes hablan de que se deben mejorar los servicios en Las Grutas, y la mayoría de las veces acusan a los comerciantes por los precios excesivos y la falta de cuidado hacia el turista que elige gastar sus ahorros en una localidad que no tiene ingresos económicos por afuera de la llegada de veraneantes. Sin embargo desde el Estado tampoco se hacen las inversiones necesarias para que no falte agua o los líquidos cloacales no lleguen a las playas.

Este no fue el único problema que sucedió en Las Grutas este fin de semana largo de ocupación cercana al 75%. Es que las autoridades municipales también debieron intervenir en la misma bajada, para ordenarle al concesionario de un parador que retire las cadenas que había colocado para limitar el acceso de turistas a la zona en la que se alquilan carpas y sombrillas.

En la quinta bajada, también se valló un enorme lugar para hacer un boliche al aire libre que funcionaría durante la noche del sábado y del domingo. Si bien contaban con autorizaciones al respecto, los dueños de los locales bailables de la villa cuestionaron la situación y la calificaron como competencia desleal.