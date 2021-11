La APDH repudia homicidio mapuche y acusa a Carreras

El "más enfático repudio al homicidio" de un joven mapuche expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El hecho, según se ha informado, ocurrió ayer en el territorio de la Comunidad Mapuche de Quemquemtreu, en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro.



La entidad responsabilizó, en ese sentido, a la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, "por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas", según expresaron en un comunicado de prensa.



El herido sería un joven de 21 años de la comunidad mapuche local que habría recibido un disparo en el tórax, mientras que el cuerpo de la persona fallecida iba a quedar en el sitio de los hechos hasta que llegaran los investigadores en las próximas horas, posiblemente mañana.



"Desde la APDH exigimos saber de inmediato los responsables y, además, no podemos dejar de responsabilizar a la gobernadora Arabela Carreras por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas, sin dejar de remarcar la gravedad que significa que un discurso de odio sea emitido desde el Estado, con directas consecuencias en la violencia que pueda desatarse tanto en lo institucional como social", finalizaron.



Desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos dejaron trascender sus sospechas sobre el accionar de alguna fuerza represiva, aunque también no descartaron la versión de la posible intervención de "cazadores" que habrían provocado algún incidente que culminó de manera trágica, mientras desde el Gobierno nacional y el provincial negaron que hayan estado involucradas las fuerzas de seguridad.



De hecho, desde el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, se informó que "la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención" en los hechos en "Cuesta del Ternero".



El Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, consignó anoche, a través de la red social Twitter: "Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40".