Desesperado pedido de una madre para ver a su hijo

Una mujer denunció que su ex pareja se llevó al hijo de ambos a mediados de junio del año pasado “a tomar un helado” y nunca más lo volvió a ver, porque el hombre le interpuso una denuncia en la que la acusó de avalar un supuesto “abuso sexual” del nene por parte de un vecino suyo.

María Alejandra Ortíz, en diálogo con mejorinformado.com, comentó que el 19 de junio de ese año “el papá de mi hijo de 6 años lo fue a buscar a casa para llevarlo a tomar un helado” y al día siguiente “radicó una falsa denuncia como que mi hijo había sido abusado por una supuesta pareja mía y que yo sabía y lo ocultaba”.

“El 21 de junio lo fui a buscar y no me lo quisieron entregar; la abuela –madre de su ex y la tía me insultaron y me acusaban por un abuso sexual”, aseguró.

“Una vez me atendió muy mal la defensora de la Niñez, y me dijo que yo era una mala persona porque no le creía a mi hijo”, recordó.

“Nunca allanaron mi casa ni me citaron a la Justicia; se llevaron detenido a mi vecino –supuesto abusador- pero resulta que la médica que habría detectado en el hospital el abuso, dijo que no había signos de nada. La Cámara Gesell también dio negativa”, señaló. Agregó que, supuestamente, esa causa “se cerró”.

Dijo que intentó en varias ocasiones radicar una denuncia en la comisaría 16 por la interrupción del vínculo, pero no se las tomaron. “A veces pasa en bicicleta con el nene y me insulta y me acusa de abusadora”, aseguró la mujer quien señaló que su ex pareja vive a la vuelta de su casa, en el barrio San Lorenzo Norte.

“Durante los siete años que estuve en pareja hice varias denuncias contra mi ex por violencia de género; un día vino a casa y me rompió todo y me quiso matar; me salvó la policía”, señaló.

“Estoy desesperada; quiero que me entreguen a mi hijo que se lo llevaron de manera irregular y con una falsa denuncia; necesito que la Justicia me escuche”, dijo finalmente.

La nota completa acá: