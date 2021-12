“No me desvela un cargo sino el proyecto político del 2023”

El vicegobernador de Neuquén, Marcos Koopmann, sostuvo hoy en los estudios de AM550 que no lo “desvela un cargo político sino el proyecto del MPN en el 2023”. Se trata de uno de los referentes del partido provincial que podría formar parte de la línea de largada en la compulsa interna que definirá el año próximo las candidaturas para las elecciones provinciales del año siguiente.

Koopmann es parte del sector azul, liderado por Jorge Sapag e integrado también por Omar Gutiérrez, que no puede ser parte de la contienda ya que la Constitución le impide ir por un tercer mandato consecutivo.

El vicegobernador visitó el estudio de AM550 para una entrevista en la que también dijo que hay unos 2500 millones de pesos que serán parte del fondo especial que se utilizará para la reconversión productiva con excedentes provenientes de la exportación de hidrocarburos. También anticipó los lineamientos básicos de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que el próximo año discutirá la Legislatura.

“No me desvela un cargo. Lo que mas me desvela es que este proyecto político trascienda más allá del 2023. Porque es un proyecto colectivo con una visión de futuro. Y no es por un cargo político, sino un proyecto colectivo de muchas mujeres y hombres del MPN y afines que están invitados. Creemos que los valores de Felipe Sapag están muy vigentes en la provincia y son los que queremos llevar adelante”, dijo Koopmann ante la consulta específica sobre una posible candidatura.

El vice agregó que parte del desafío de la provincia pasa por “ampliar la actual matriz productiva, más allá del gas y del petróleo”.

En su carácter de presidente de la Legislatura, se refirió a uno de los proyectos que surgieron durante el último año y que tiene como eje los recursos que ingresan en el Estado producto de las exportaciones petroleras.

Se trata del Fondo de Estabilización para la Provincia de Neuquén, que se nutre de una parte de las regalías por exportaciones, una vez descontada la coparticipación provincial a los municipios.

“Estamos hablando del futuro de Neuquén. Lo que establecimos es que esos excedentes generados por los recursos petroleros sean destinados a un fondo de estabilización y desarrollo, para tener recursos separados frente a una crisis: la pandemia, un volcán en erupción, y al mismo tiempo para poder diversificar la matriz productiva. Porque va a haber un momento en que el menor consumo de crudo pueda afectar la economía”, afirmó. “Esos fondos van a ir energías renovables, servicios, ciencia y tecnología, nos van a permitir anticipar lo que pase en el futuro”, expresó.

El vicegobernador también habló de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que se va a discutir en la Legislatura el próximo año: “estamos convencidos de que hay que llevar adelante esta reforma. La gente está demandando una justicia más ágil, rápida y simple. Y este código se comenzó a debatir en el 2008, pero nunca se lo puso en el eje”. Sostuvo que el martes de esta semana se reunirá junto al gobernador Omar Gutiérrez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, German Buzamia, “para definir los grandes trazos de este proyecto”, que plantea “dos grandes cambios: Que la mayoría de los conflictos se resuelvan en mediación, que no lleguen a instancia de juicio. Y que los que no puedan resolverse, que vayan a juicios que tengan respuestas en un máximo de tres años”.