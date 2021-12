Koopmann sumó sus reparos a la "ley petrolera"

El vicegobernador Marcos Koopmann se sumó con énfasis a los reparos que surgieron desde Neuquén a la "ley petrolera". Dijo que no se debe permitir "que se vulnere el derecho de los neuquinos" en la ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas; y, al mismo tiempo, remarcó que tiene confianza en que desde el gobierno nacional se impulsará "la eliminación del artículo 90", el cuestionado por "avanzar sobre la autonomía y los recursos de las provincias".



"El gobierno nacional comenzó a mostrar una apertura, así lo manifestó el ministro Wado De Pedro, y también el presidente de YPF, Pablo González, por lo tanto creo que vamos a avanzar en un diálogo para incluir los cambios que estamos pidiendo desde Neuquén", dijo Koopmann.



"La Nación necesita la ley y la provincia necesita la ley para consolidar el impulso de Vaca Muerta. Tenemos una ventana de 20 a 30 años para extraer el gas y el petróleo, porque el mundo ya empezó la transición energética, entonces aprovechando los recursos del subsuelo, tenemos que trabajar para ampliar la matriz productiva de nuestra provincia", señaló el vicegobernador y virtual precandidato a gobernador para 2023.



Koopmann detalló que "el incremento de la producción de petróleo y gas que se está dando en nuestra provincia, nos enfrenta a otro problema, que es el del transporte de los hidrocarburos, porque el país no ha construido los gasoductos que tenía que hacer, ni las obras de ampliación en el oleoducto a Bahía Blanca. Por lo tanto, en gas, ya tenemos un importante cuello de botella y en petróleo nos sucede algo similar, por lo que los neuquinos no podemos seguir creciendo porque no tenemos capacidad de transporte”.



En ese sentido, sostuvo que “tenemos que mirar hacia Chile, donde se está llevando adelante una reconversión de la matriz energética para eliminar el carbón como fuente energética, pero también tenemos que empezar a mirar el mercado del Pacífico, que concentra los 2/3 de la población mundial”.



Recordó que "hoy hay un oleoducto a Chile que hay que ponerlo nuevamente en funcionamiento para abastecer al mercado del vecino país y desde el gobierno provincial estamos trabajando para que la nueva ley contemple medidas que permitan la libre exportación de hidrocarburos provenientes de yacimientos que no están conectados a las redes troncales de oleoductos y gasoductos, porque sino esa producción va a quedar enterrada allí, sin generar recursos ni empleos”.



“Hoy Vaca Muerta, que está alcanzando niveles récord de producción, puede abastecer toda la demanda interna de petróleo y gas. Por eso tenemos que estimular las exportaciones, para generar más divisas, que es lo que hoy está necesitando el país", enfatizó Koopmann.