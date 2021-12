Por los incendios, Bariloche amaneció con ceniza

El incendio en el Lago Martin continua activo y presentó menos propagación que en días anteriores. Esto permitió el desarrollo de tareas de combate, así lo confirmó el Comité de Emergencia Regional.

Actualmente no se encuentra afectada la infraestructura vial, las líneas de comunicación ni tampoco las viviendas mientras que por el momento no se requiere apoyo logístico u operativo extra al ya presente. A su vez se señaló que el humo que se observa en el cielo de Bariloche corresponde a la actividad en la cola del incendio. El área de Protección Civil de Bariloche explicó que “en principio, esto no reviste ningún tipo de peligro. Se informa esto para tranquilidad de la población”.

El informe del Comité de Emergencia agregó que la zona del incendio es de acceso complejo con un solo camino de ingreso y egreso, con una pendiente de complejidad media, con un descenso de 400 metros en un recorrido de 7 kilómetros. Es muy importante tener en cuenta que se mantiene la medida de cierre del acceso para actividades turísticas o recreativas de las localidades de El Manso y Villegas mientras que se desarrolla un operativo considerando la circulación de los pobladores locales.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón confirmaron la llegada de más bomberos de toda la provincia con 5 camionetas de ataque rápido y un camión motobomba.

Para este domingo se espera viento de 10 a 20 km/h del oeste, aumentando a 25/35 km/h. El viento intenso con ráfagas generaría bajos valores de humedad relativa durante la tarde.

Desde Protección Civil de Río Negro continúan desplegándose con efectivos, móviles, equipos de agua y una autobomba, trabajos de prevención, asistencia a pobladores, cuidados de estructuras y viviendas tanto en Villegas como en El Manso, a cargo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Sierra Colorada, Comallo, Ingeniero Jacobacci y de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro. Además, sigue el trabajo del Centro de Comando instalado por Protección Civil en Villegas. 15 agentes de SPLIF Río Negro estuvieron dedicados al combate en la zona del lago Steffen, y 6 a disposición en las poblaciones con un camión cisterna de 5 mil litros.

El avión hidrante anfibio del Servicio Nacional de Manejo del Fuego no pudo operar debido a las condiciones atmosféricas, mientras que el helicóptero del Servicio pudo hacer ocho descargas en la tarde del sábado.