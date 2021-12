Pese a la tercera ola, el turismo no quiere restricciones

El crecimiento de la curva de contagios y la gran cantidad de adolescentes que se encuentran aislados en diferentes hoteles de la ciudad, obligó al municipio de Bariloche a cerrar el ingreso de contingentes a la ciudad. Aseguran que esta es una medida temporal y que no hay riesgo de restringir otras áreas del turismo, que tiene las reservas cubiertas para los próximos dos meses de temporada alta.

Los 500 estudiantes aislados y la necesidad de bajar la cantidad de contingentes en la ciudad llevó al municipio a tomar esa determinación. Sin embargo desde el ministerio de Turismo de Río Negro negaron categóricamente que exista posibilidad de fijar nuevas restricciones para el ingreso y permanencia de visitantes en Bariloche o en la provincia.

En la misma línea que anticipó el presidente Alberto Fernández, la ministra provincial del área, Martha Vélez negó que se analice la posibilidad de restringir el acceso a la provincia. Destacó que sólo se cerró el ingreso de contingentes para bajar el número de egresados para no poner en riesgo el turismo estudiantil. Y confirmó que "pasaron casi 55 mil turistas del segmento joven y no se ha notado. Es un segmento que se está controlando de manera particular y permitieron tomar recaudos cuando saltó un alarma".

Vélez aseguró que "fallamos en algún protocolo, porque parece que un grupo de egresados llegó contagiado a la ciudad, así que ahí puede haber habido alguna suerte de alguna negligencia. Solicitamos a las empresas que reprogramen los viajes en pos de producir una baja de estudiantes en la ciudad, para de esta manera seguir sosteniendo esta actividad".

"Estaremos atentos a lo que suceda, la responsabilidad es individual, todos aprendimos como debemos cuidarnos y como debemos cuidar al otro, ante cualquier síntoma debemos aislarnos, testearnos. Es la manera para sostener la salud de las poblaciones que somos los anfitriones y de los turistas que nos visitan", expresó la funcionaria.

En Bariloche hay un total de 494 infectados, de los cuales 127 fueron diagnosticados ayer.