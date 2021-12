Bajan a cuatro meses la aplicación de la tercera dosis

La semana pasada Río Negro alcanzó la calificación de zona roja ante el aumento sostenido de la curva de contagios de Covid. Luego del análisis de las autoridades de Salud, el gobierno provincial resolvió achicar el plazo de tiempo entre la segunda y la tercera dosis de la vacuna, que a partir de ahora para los mayores de 18 años será de 120 días sin importar la fórmula utilizada para la inoculación.

“Ante la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades sanitarias rionegrinas redujeron a cuatro meses el periodo de interdosis para todas aquellas personas que hayan completado el esquema inicial de vacuna contra el Covid-19”, indica el comunicado oficial.

La noticia fue confirmada también a través de las redes sociales, y en su cuenta de Twitter el gobierno rionegrino anunció que "se acortará a cuatro meses la aplicación de la dosis de refuerzo contra el Covid19. Estas estrategia busca ofrecer la máxima protección para minimizar hospitalizaciones".

Según informó el Ministerio de Salud la mayor cantidad de terceras dosis se aplicaron al personal de Salud (10.837 dosis) y en mayores de 60 años, que alcanzó a 46.346 personas. y dejaron en claro que en Río Negro se podrán vacunar con tercera dosis todas las personas que así lo deseen. Al tiempo que se recordó que desde el 21 de diciembre está en vigencia el pasaporte sanitario para realizar diferentes actividades con una convocatoria superior a las mil personas.

La medida tomada por el gobierno de Arabela Carreras no sorprende, ya que las estadísticas indican que en los últimos 40 días los contagios subieron un 191%. Aunque aclararon que esta estrategia de reducir los meses para la aplicación de la tercera dosis no está destinada a disminuir los contagios, "sino a ofrecer la máxima protección para minimizar hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y riesgo. Por este motivo, es muy importante sostener los cuidados y las recomendaciones vigente".

El operativo tercera dosis arrancó el 29 de octubre para un grupo acotado de personas. En aquel momento era para todas aquellas mayores de 50 años inmunocomprometidas, para lo cual deberán presentar el carnet de vacunación y la prescripción médica que describa el tipo de patología que padece.

Luego, ante el avance de una nueva ola, se fueron reduciendo las edades y desaparecieron las enfermedades complejas de los requisitos. Ahora con la reducción del plazo entre la segunda y la tercera dosis, el refuerzo está destinado a toda la población mayor de 18 años.