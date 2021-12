Continúa encadenado el padre que quiere ver a su hija

Un hombre se encuentra encadenado desde horas de la mañana en el Juzgado de Familia de la ciudad de Neuquén. Quiere ver a su hija, con quien no tiene vínculo hace siete meses. Pide a la Justicia que actúe e investigue las denuncias hechas en su contra.

"Me encadeno primero por mi hija, por su salud mental, porque la amo. Cualquier padre lo haría. Lo voy a seguir haciendo hasta que me escuchen", confió Norberto a 24/7 Canal de Noticias.

El hombre no puede ver a su hija desde hace siete meses porque la madre lo denunció y le pusieron una perimetral. Al respecto, Rubén apuntó contra la Justicia ya que según informa, nunca le explicaron los "hechos gravísimos" que supuestamente él ejerció sobre la madre. "La carátula fue esa y hoy en día no sé que hice, porque nunca hice nada", afirmó.

"Me cierran la puerta de mi casa, mi auto, mis bienes y mi hija. Llaman a la policía, al otro día llegan con una orden perimetral diciendo cual y tal cosa y yo no hice nada. Tengo todo filmado, no insulté, no toqué ni la puerta. Igual tengo la perimetral", continuó el relato.

"Yo creo que no leen ls denuncias, no son leídas, tengo denuncias. Queda todo en la nada, por eso llegué a esto, tres años de pelea por esto en los juzgados y queda ahí".

Mirá la nota completa: