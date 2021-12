Preocupan las consecuencias por la no llegada de extranjeros

En vísperas de una temporada de verano que se avizora como prometedora, el Gobierno nacional prohibió que emisores de tarjetas de crédito financien en cuotas los pasajes de avión al exterior y los demás servicios turísticos del exterior con el fin de desalentar el turismo a otros países y la consiguiente salida de divisas. Sin embargo, diferentes sectores turísticos advirtieron las consecuencias que esto traería para el turismo local.

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes aseguraron que peligra la llegada de turistas extranjeros a la región, ya que al bajar la cantidad de argentinos que utilicen los vuelos desde y hacia el exterior, el precio para que ingresen al país aumentarían de manera exponencial, provocando una disminución de entrada de divisas extranjeras al país.

Además, el aumento de la demanda interna de pasajes, que gracias al Pre viaje ya estaban ocupados, provocará que los vuelos de cabotaje se disparen hasta en un cien por ciento, aseguró Gustavo Fernández Capiet, vicepresidente de la Asociación a 24/7 Canal de Noticias.

"Es una medida tomada desde el escritorio diciendo que no se vayan dólares, pero si no vienen extranjeros, entonces no van a entrar dólares".