"Neuquén en 14 días sumó 800 casos; lidera la Patagonia"

Se fue el mes de enero y consigo la curva de casos de contagios de coronavirus a nivel nacional|, en las últimas semanas están bajando paulatinamente la cantidad de casos, luego de la suba de diciembre del 2020. Asimismo, advierten que todavía no bajó al nivel que se había llegado al mes de noviembre. Así lo confirmó Jorge Aliaga, físico del Conicet, ex decano de Ciencias Exactas de la UBA y ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, en diálogo con La Primera Mañana, por AM550.

"Esta baja, particularmente en el AMBA, es más lenta que lo que venía bajando antes, es decir, hay una disminución, pero lenta. Claramente la suba de diciembre fue consecuencia del cambio de actitudes de las personas. Esencialmente más reuniones, más actividades en conjunto, puede ser producto del calor; reuniones en lugares cerrados con aire acondicionado, este mismo no renueva el aire, entonces la gente como esta fresca tiene la falsa sensación de que el aire está ventilado, y no es así", afirmó el especialista. Y con respecto a la leve baja, Aliaga, afirmó que mucha gente se encuentra de vacaciones y por eso mismo, "está más al aire libre, y ahí no se contagian".

El gran debate a lo largo de todo el año de pandemia, y más aún ahora que restan solo semanas para el comienzo de clases, el físico del Conicet, sostuvo que "de acuerdo a los indicadores que se han tomado en enero por el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que ver con la cantidad de casos que se acumula en las últimas dos semanas por cada 10 mil habitantes. Eso te da una idea si hay muchos casos en función de la población que tenes, porque seguramente en un lugar con pocos habitantes van a ver menos casos en comparación de una ciudad mucho más grande. Entonces, si uno normaliza por la población le da una idea mejor, de cuán probable es encontrarte con una persona que está infectada si estás caminando por la calle, por ejemplo".

En referencia a Neuquén, manifestó que observaron que "hay lugares de la Patagonia, en particular Neuquén, que tiene mayores, 800 casos sumados en 14 días. Para que tengan idea, en Europa se considera si se supera los 100, es la alarma para tomar medidas de baja de circulación".