Juntaron las propinas y le compraron una moto para trabajar

Grande fue la sorpresa que Walter Fortino tuvo esta semana, justo para su cumpleaños. Pero más gigante fue el regalo, si se lo mide con la métrica de la solidaridad por parte de sus compañeros de trabajo. Él es el cocinero de un restaurante de San Martín de los Andes. Trabaja allí hace tres meses y para llegar debía recorrer en bicicleta o caminando, alrededor de 28 kilómetros por día. Sus compañeros hicieron una “vaquita” con las propinas y le regalaron una moto.

“Nunca me enteré, me llevaron afuera engañado y ahí estaba la sorpresa”, contó emocionado Walter, en diálogo con 24/7 Noticias. La iniciativa la tomó el hijo del dueño de “Don Florencio”, luego de alcanzar a Fortino hasta su hogar en Villa Vega. El joven, también empleado del restaurante, se asombró al ver la cantidad de kilómetros que caminaba el cocinero para llegar a trabajar y le consultó por qué no se compraba una moto. “Prefiero darles bienestar a mis hijos”, respondió.