Entre golpes, sigue el corte entre Junín y San Martín de los Andes

En en medio de una jornada en la que Junín de los Andes cumple 138 años desde su fundación, y en el marco de un fin de semana largo y una temporada turística exitosa y necesaria para los trabajadores del sector en la región, un corte de tránsito en el puente sobre el río Curruhué, genera caos para quienes quieran ir o venir hacia San Martín de los Andes por la ruta 40.

El intendente de Junín, Carlos Corazzini, lo confirmó al aire del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias y AM550: "Son 12 familias que están en el marco de dos toma, en un predio del IPVU judicializado, una de ellas que lleva más de 20 años, y otra nueva con estas personas que decidieron cortar la circulación. Generaron caos en medio de una temporada exitosa, con largas colas e inconvenientes violentos que incluyeron con patadas, piñas y encontronazos, por lo que tuvo que mediar la policía del Neuquén y Gendarmería Nacional".

Disturbios por un reclamo de tierras en el puente del río Curruhue entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes #Neuquen #sanmartindelosandes #JuninDeLosAndes pic.twitter.com/nZsHEwN6I5 — A D N CANAL (@DelNeuquen) February 15, 2021

Según contó el jefe comunal, anoche a las 22 horas levantaron la medida, pero hoy desde las 7 am estaban nuevamente en el puente. "A través de una mediadora de la fiscalía se está trabajando en este corte, en el que dejan circular cada media hora. Todo lo que se podía hacer desde la cuestión institucional fue rechazado por esta familia, que exigen terrenos. Donde están no se puede porque está judicializado, y el municipio no cuenta con terrenos" contó Corazzini.

"Son familias que hay llegado hace muy poco tiempo a la localidad. Algunas no superan el año. Sería muy injusto que les demos tierras. Nuestra carta orgánica prevé como mínimo 5 años de residencia para eso. No tenemos terrenos y si los tuviéramos no sería justo".

En cuanto a la procedencia de estas personas, el intendente detalló que "hay familias de Cutral Co, otras de Santa Fe que vinieron con la expectativa de acceder a terrenos en el marco de tomas. Esta situación lleva más de 5 meses, y tomó intervención fiscalía, la Justicia Federal y la Defensoría del Niño. Se hicieron propuestas pero las rechazaron. Yo tuve 4 reuniones con ellos, 3 en Junín y una fuera de Casa de Gobierno en Neuquén" aseguró el jefe comunal.