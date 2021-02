Un camionero encontró la camioneta, pero no estaba Ferradi

Mientras un numeroso grupo de policías, baqueanos y perros continúan en la búsqueda de Carlos Ferrandi, el hombre de 68 años que desapareció después de volcar con su camioneta, un camionero pasó por el lugar del accidente minutos después, pero lo único que vio fueron huellas que se dirigían hasta el campo.

El paradero de Ferrandi es una gran incógnita que el personal de Defensa Civil de Patagones y de la Policía Bonaerense, que continúan con una búsqueda desesperada sin contar con ninguna pista firme, ya que los rastros desaparecen rápidamente y los perros que siguen el olor se desorientan a unos 800 metros de donde quedó abandona la Toyota en la que viajaba el hombre desde Guardia Mitre a Patagones, para un turno médico.

Sandro Pino, director de Seguridad de Patagones explicó en 24/7 Noticias que les llamó mucho la atención de los investigadores que "el perro estaba atado a la rueda de auxilio que estaba en el suelo, y en ese sector el campo tiene monte bastante alto. Hay gente buscándolo con los aviones del aeroclub y hay gente trabajando en el río".

"No hay un solo testigo que diga que lo vio en el lugar o en las inmediaciones. Es muy extraña la situación y las circunstancias, pasó por el campo y luego venía hacia Patagones, pero no hay rastros", relató el funcionario municipal, quien además confió que el primero en llegar al lugar y encontrar la camioneta volcada es un camionero de Beltrán que iba a Guardia Mitre a buscar hacienda, y que vio manchas de sangre, incluso "un trapo manchado con el que se habría limpiado, pero no estaba Ferrandi, que los rastros iban hacia el campo y en eso llegó un hombre en una Amarok con el que acomodaron la camioneta sobre sus ruedas".

Pino aseguró que "los perros hacen un trayecto de unos mil metros, esta mañana llegaron perros de la Policía de Río Negro que trabajan campo adentro, pero no hay noticias sobre su paradero"

En tanto que el camionero de nombre Nicolás relató en una radio de Viedma la escena con la que se encontró en la ruta provincial 248, a unos 13 kilómetros de Patagones: "Había un perro atado. Nos bajamos, estuvimos mirando y vimos rastros que cortaban como para el lado del alambre. Fui siguiendo esos rastros hasta que el muchacho que estaba conmigo me dice 'vamos a enderezar la camioneta' y eso hicimos”.

Con respecto a Ferrandi dijo que pensó que "lo habían llevado al hospital porque ésta persona que estaba ahí -en la camioneta Amarok- comentó eso”.

Con respecto a la búsqueda, en la señal no hay señal de celular, por lo que desde Defensa Civil se montó un vivac con repetidoras de VHF para mantener comunicación entre las distintas fueras, pero tras casi tres días de intenso trabajo no hay novedades. Por tierra hay policías, unos 20 vaqueanos a caballo y la división canes de Río Negro y de la Policía Rural de Bahía Blanca.

Ferrandi desapareció el miércoles cerca de las 7 de la mañana, la última vez que lo vieron, pasó por el campo donde trabajaba, cargó a su perro a la camioneta y partió rumbo a Patagones, pero nunca llegó. La camioneta apareció volcada sobre su lateral derecho, el perro atado y diversas manchas de sagre.