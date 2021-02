Buscan en Facebook la contención que no tienen en la Justicia

Los casos de Úrsula y Guadalupe causaron gran conmoción en todo el país tras conocer que ambos femicidas ya tenían numerosas denuncias por violencia de género, que no fueron atendidas por la Justicia. En Neuquén, cansados de la gran cantidad de femicidios y de denuncias no escuchadas, crearon en Facebook un Registro de Denuncias por Violencia de Género.

“Ante los innumerables casos de feminicidio, de denuncias no escuchadas, de la falta de justicia, se decidió crear este grupo para que toda aquella mujer víctima de maltrato, violencia y/o amenazas por parte de su pareja o ex pareja, tenga voz y pueda ser escuchada y contenida por quienes integramos el grupo”, informan en la descripción.

Maximiliano, creador del grupo, habló con 24/7 Canal de Noticias y contó que apenas escuchó el caso de Guadalupe, decidió armar el grupo: “Esa indignación me provocó crear la página porque la Policía hace vista gorda, muchas veces no llega a la justicia. La perimetral y el botón antipánico no funcionan”.

En este sentido, informó que se trata de un espacio en el que intentarán acompañar a aquellas personas que sean víctimas para que no se sientan desprotegidas. “Si este grupo le llega a dar ayuda a una sola persona me sentiría feliz. Ojalá que no haga falta, pero si hace falta, que ayude”, concluyó.