Guadalupe protegió a su beba hasta el último segundo

La República Argentina es ese lugar en el que cada 27 horas, según la estadística, una mujer muere a manos de la violencia machista. Los números fríos y duros que contabilizan estos femicidios -43 en lo que va del 2021- esconden historias particulares, diferentes, con matices, pero con un denominador común en muchos casos: el miedo previo, las denuncias, la inútil burocracia estatal, la impotencia, y hasta las decisiones que se toman, antes de que el fatídico hecho se consume.

Valeria Navarro es la hermana de Lucía, la joven con la que Guadalupe Curual, de 21 años y mamá de una beba de 1 año, convivía hasta el pasado martes, día en el que fue asesinada por su expareja. Ella contó al aire del programa La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, cómo fueron las 48 horas previas al femicidio, pero también dio detalles sobre el momento mismo del ataque de Bautista Quintriqueo el pasado martes cerca de las 10 de la noche en pleno centro de Villa La Angostura:

"Guadalupe estaba en el vehículo de su actual novio, quien también fue atacado. Ella estaba con su beba cuando fue interceptada por el asesino y dejó a la pequeña en el auto y salió corriendo. Además de saber que corría detrás de ella la muerte, tuvo que tomar una decisión tremenda que fue dejarla allí. Todos creemos que fue pensando en salvarle la vida a su nena. Alejarse de ahí para que no le hiciera nada".

"Guadalupe había hecho 6 denuncias, el asesino tenía una perimetral, pero nada pudo ayudarla para que hoy pueda estar disfrutando de su vida y de la de su hija. Este sistema nos mata todos los días. Las manos asesinas de los femicidas nos matan, pero también nos mata esta situación institucional de la justicia y esta manera de maltratarnos, de mandarnos de oficina en oficina y que nuestras denuncias queden guardadas en cajones, y que cuando vas a pedir que te den explicaciones tenés que salir hasta con vergüenza porque hay que repetir todas las situaciones de violencia que vivimos. Este sistema no funciona más, porque nos matan igual" expresó con dolor, Valeria.

"Su hija se queda sola, sin su mamá, y con toda la historia que algún día va a tener que saber para poder luchar por su memoria"

Sobre quién y cómo era Guadalupe, Valeria nos contó: "Era una chica que llegó a Villa La Angostura hace 4 años en busca de un futuro mejor, de una familia muy humilde y trabajadora. Su mamá vive en Chile, y su papá es un hombre de campo, de la zona de Villa Llanquín, a 40 kilómetros, de ahí venía Guadalupe. Cuando llegó empezó a trabajar en una panadería céntrica, sus compañeros la querían mucho, ella hacía el trabajo de atención al público así que tenía un carácter muy lindo, era muy simpática y educada".

Sobre las 48 horas previas al ataque y las reiteradas amenazas que Guadalupe sufrió, Valeria detalló que su hermana Lucía estaba al cuidado de la bebé y que todavía esta en un estado de shock muy grande. "Las 48 horas previas fueron tremendas, en los mensajes que recibió le anunciaba la muerte. Que si no era de él no era de nadie, le juraba que la iba a matar, que no se atreviera a estar con otra persona, y que la iba a buscar donde estuviera, y que quien estuviera con ella iba a correr el mismo destino".

Sobre el multitudinario reclamo en la localidad, Valeria contó: "Ayer hubo una pueblada en Villa La Angostura. Estamos cansados de muchas cosas en un pueblo que se maquilla constantemente, de mucha impunidad. Es un pueblo maravilloso, un lugar de turismo de excelencia, pero también tenemos realidades sociales que nos afectan, nos cruzan y nos lastiman. No queremos que nos sigan escondiendo, porque nuestras realidades también son parte de nuestro pueblo. Basta de decir que este pueblo es hermoso por su belleza natural, ocúpense de las situaciones sociales que pasan. No nos pueden seguir matando y tapando todo con noticias y carteles lindos de turismo. Es nuestro motor de trabajo, pero más queremos nuestras vidas".

En relación al traslado y la custodia del femicida desde Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes luego de un nuevo intento de suicidio, la mujer dijo: "Esa custodia y cuidado es el que le negaron a Guadalupe. Los fiscales nos dijeron que hasta que el asesino no declare no podían efectuarle cargos ¿Qué más necesitan? Guadalupe está muerta, el asesino es Bautista Quintriqueo ¿hay que seguir mostrando el video de ella degollada, y toda la sangre derramada en la avenida para que entiendan que hay culpabilizarlo?"