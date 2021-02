Juan Grabois llegará a Roca

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, estuvo ayer en Bariloche en el contexto de una recorrida por distintas ciudades de la Patagonia presentando el Plan de Desarrollo Humano Integral.

“Creemos que es un buen momento para plantear algunas discusiones de fondo sobre el proyecto de país y tratar de salir de la improvisación permanente de la administración de la cotidianeidad. Lo que verdaderamente marca una contracultura, una corriente alternativa al neoliberalismo es la capacidad de planificar; por eso, queremos trabajar para transformar un Estado neoliberal en un Estado planificador”, señaló

“Nuestro estado desde el golpe del 76 en adelante no ha dejado de ser neoliberal, más allá de las transformaciones que hayan hecho los distintos gobiernos. Vemos que no hay un plan estratégico, y la pandemia nos pone a pensar una estrategia de reconstrucción que no se agote en los tres años que le quedan al presidente, sino de tener una visión de país”, destacó Grabois,

Señaló que “se debe trabajar abordando la sobre urbanización que tenemos en Argentina, la pobreza estructural que no se resuelve ni siquiera con crecimiento económico y la inaccesibilidad de la tierra, el techo y el trabajo para por lo menos un tercio de la población, y para esto se requiere un nuevo contrato social”.

Contó que este plan fue presentado al presidente Alberto Fernández, quien “se mostró interesado en este tema. El presidente está en la trinchera de resolver el problema de hoy de la Argentina, que son la crisis económica y la sanitaria”.

Grabois también estará en Roca para presentar el Plan de Desarrollo Humano Integral en Casa de La Cultura mañana a las 14 horas

¿Qué propone el plan de Grabois?

Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo. Promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social. Repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos. Desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal. Encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral.