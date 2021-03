Martín Soria, ministro: una carrera hecha en Roca

El ex intendente de Roca, actual diputado Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Marcela Losardo. El hijo mayor de Carlos Soria, será el encargado de representar al gobierno en la ofensiva contra los jueces. Si bien el nombre del nuevo ministro no sorprendió a nadie, ya que desde hace semanas se viene barajando su nombre y es quien tomó la voz en defensa del gobierno en distintos medios nacionales en relación a esta avanzada.

Luego de la salida de Losardo, el lunes pasado, Soria habló con el Presidente y fue su nombre el primero que sonó como candidato firme. Pero con el correr de los días, Fernández siguió analizando otras posibilidades. Finalmente, el primer candidato resultó el definitivo.

Losardo fue una de las apuntadas por Cristina Fernández en su carta publica al cumplir un año de mandato el presidente Fernández, en la que denunció que en el gabinete había "funcionarios que no funcionan". El reemplazo, si bien fue consensuado y contar con el apoyo de la vicepresidenta, no se puede decir que Soria sea un hombre del riñón del kirchnerismo. O al menos supo diferenciarse en los momentos en que la figura de la ex presidenta caía.

De hecho, la semana pasada cuando comenzó a sonar fuerte el nombre de Soria, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, actualmente preso y cumpliendo condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, apuntó contra el rionegrino y recordó que su hermana María Emilia Soria -la actual intendenta- en su época de diputada votó a favor de su desafuero.

“Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo, esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández”, aseguró De Vido, quien siguió "el mérito de Martín Soria para ser ministro de Justicia sería que es anti kirchnerista, según Alberto Fernández".

En tanto que el Presidente reconoció que "lo conozco a Martín, mucho. Voy a decir algo que va a exacerbar muchos ánimos, pero su hermana (María Emilia) votó el desafuero de De Vido. Los Soria no son precisamente eso (kirchneristas), lo hacen para generar inquina entre Cristina y yo".

Soria se inició en la política de la mano de su padre, el asesinado gobernador de Río Negro, Carlos Soria, quien también era abogado y fue ministro de Justicia de la gestión de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y luego estuvo al frente de la ex SIDE durante la presidencia del hombre de Banfield.

En los primeros años como abogado, llegó a un cargo en la Justicia Federal, donde cumplió funciones en el Juzgado del destituido Juan José Galeano, cuestionado por la mala investigación en la causa AMIA. Precisamente Soria llegó a su juzgado en simultáneo con esa investigación y cuando su padre era el presidente de la comisión bicameral que seguía el accionar de la Justicia luego del atentado de julio de 1994.

Luego de trabajar en Buenos Aires, Soria llegó a Río Negro y trabajó en la Cámara Federal del Roca, hasta que fue electo legislador, mientras su padre se afianzaba como la máxima figura del peronismo rionegrino. En la Legislatura encabezó las denuncias contra la gestión del ex gobernador Miguel Saiz y se lo recuerda en la zona cuando voto a favor de la cesión del perilago de Casa de Piedra al municipio de Ingeniero Huergo, en perjuicio del municipio de Roca.

Cuando Carlos Soria llegó a la gobernación, fue electo intendente de Roca, cargo para el que fue reelecto en 2015. En tanto que en 2019, sin posibilidad se seguir al frente del municipio, acompañó en la campaña a su hermana María Emilia y él intentó ser gobernador, pero perdió por unos 17 puntos contra la actual mandataria Arabela Carreras. Luego, en octubre de ese año encabezó la lista de diputados nacionales que llevaba en su parte superior a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. Ganó la banca y casi al mismo tiempo dejó la presidencia del PJ.

Actualmente varios de sus seguidores que llegaron a la legislatura provincial se apartaron del bloque del Frente de Todos y crearon un bloque que se identifica con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Soria no será el único regional en el gabinete de Fernández, ya que desde el año pasado el neuquino Darío Martínez es el ministro de Energía.