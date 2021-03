Soria "tiene dificultades para un diálogo razonable"

Luego de la catarata de definiciones que tiró el ex gobernador Alberto Weretilneck en lo medios nacionales, se esperaban las declaraciones de la actual mandataria de Río Negro, Arabela Carreras, quien mantuvo la misma línea que las principales figuras del oficialismo provincial y cuestionó lo que Martín Soria pudiera hacer al frente de la cartera de Justicia como fue designado por el presidente Alberto Fernández.

Todos quienes criticaron la llegada del hijo mayor de Carlos Soria al gabinete nacional, coincidieron en los malos tratos y el espíritu confrontativo y agresivo a la hora de hablar de quienes no piensan como él. Para Carreras, quien le ganó las elecciones en 2019 por 17 puntos, el ex intendente de Roca tiene "dificultades para un diálogo razonable o pacífico", y luego argumentó que "los niveles de violencia que ha manifestado Soria en su trato con todos los demás nos genera preocupación".

Aunque fue crítica, no apuntó contra el presidente que fue quien lo eligió: "Son decisiones que debe tomar el Presidente, lo hace en función de su criterio y eso es respetable". E inmediatamente solicitó que el nuevo ministro tenga en carpeta el conflicto mapuche, "espero que ponga en agenda los problemas que tiene Río Negro como, por ejemplo, los problemas de ocupaciones por parte de algunas personas muy violentas en la cordillera", y puntualizó "la cuestión de Mascardi debería estar presente en la agenda de este nuevo ministro".

En cuanto a la posible asunción de Soria, no hay fecha prevista, aunque no será antes de fin de mes. Es que para asumir primero deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados y para ello debe esperar que haya una sesión. Aunque no está definida, se especula que la próxima será el 23 o 25 de marzo. A partir de allí, protocolo de presidencia puede estipular la fecha en la que Alberto Fernández le tome juramento. Hasta ese momento, al frente del Ministerio de Justicia estará Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia, quien mantendrá su lugar.

Durante la mañana, el actual senador Alberto Weretilneck fue entrevistado en diferentes radios de Buenos Aires y allí no ahorró calificativos para el hijo de quien lo llevó a la vicegobernación en 2011. "Soria es un violento, un improvisado, es una persona sumamente agresiva e incapaz de ejercer un cargo de estas características. Para mí es muy triste que se lo designe en un lugar tan trascendente. Y yo lo conozco bien. Fui gobernador 8 años y en ese tiempo él fue intendente de General Roca"

Además de puntualizar en su modo agresivo, el cipoleño también aseguró que "lo importante es a saber si está capacitado para ese cargo, yo creo que no. Tiene formación profesional para el cargo, yo creo que no y si cumplirá una tarea digna para la república, yo creo que no”