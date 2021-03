“Soria es violento, un improvisado, agresivo e incapaz”

La designación de Martin Soria al frente del ministerio de justicia provocó repercusiones en todo el arco política de la provincia de Río Negro.

Esta mañana el exgobernador Alberto Weretilneck señaló en Radio La Red que “Soria es un violento, un improvisado, es una persona sumamente agresiva e incapaz de ejercer un cargo de estas características. Para mí es muy triste que se lo designe en un lugar tan trascendente. Y yo lo conozco bien. Fui gobernador 8 años y en ese tiempo él fue intendente de General Roca”

Agrego que “viviremos una de las etapas más oscuras de la relación interpoderes. Debemos estar atentos a la persecución a dirigentes opositores, periodistas y a quienes pensamos distinto. Esto lo vimos en Río Negro y lo vamos a empezar a ver sobre jueces fiscales, periodistas a partir de ahora”

Indicó que “yo no comparto lo que se está diciendo de que pertenezca al sector de Cristina. No lo creo. Es una decisión del presidente Fernández. Soria nunca perteneció al kirchnerismo. No creo que sea un pedido de la vicepresidenta”

“Lo importante es a saber si está capacitado para ese cargo, yo creo que no. Tiene formación profesional para el cargo, yo creo que no y si cumplirá una tarea digna para la república, yo creo que no”, concluyó Weretilneck