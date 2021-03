Cipolletti: Incendiaron una casa con la familia adentro

Una familia que vive en Cipolletti se salvó de milagro luego de que les prendiera fuego la casa mientras dormían. La vivienda de Barrio Nuevo comenzó a arder, luego de una explosión en horas de la madrugada de este sábado.

Denuncian que "ajenos suelen prender fuego las viviendas para que se vayan del terreno y puedan ocuparlos. Estábamos en un cumpleaños, llegamos a las 6 de la mañana con mi primo y a la media hora nos prendieron fuego la casa", sostuvo una de las víctimas, Luis Enrique Méndez, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias.

Se quedaron en la casa de un vecino. Perdieron todo. Se quedaron solo con lo puesto.

"Me cayó un pedazo y me desperté sobresaltado porque me estaba quemando. Ahí salieron los vecinos a ayudarnos. Estábamos solo con mi primo, mi hermano justo se quedó en la casa de la novia", dijo Luis. Tanto él, como el otro ocupante que se encontraban en la vivienda sufrieron solo heridas leves.

"No sabemos quién o quienes fueron, pero sospechamos que fue intencional", sostuvo con enojo: "Se nos quemó todo, no nos quedó nada. Yo trabajo en una ferretería. Donde trabajo me prestan las herramientas pero necesitamos los materiales para construir y volver a tener un techo", finalizó.