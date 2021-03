Pidieron la destitución de la jueza maltratadora

Llegó el tiempo de las definiciones en cuanto al futuro de la jueza Erika Fontela de El Bolsón, y el procurador General Jorge crespo no dejó dudas y fue por la pena máxima, destitución e inhabilitación por graves desarreglos de conducta y mal desempeño en sus funciones.

La máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que "nunca había solicitado la destitución de un magistrado. En este caso particular, lo hago frente al daño producido, frente a la falta de respeto a los compañeros de trabajo y sin que exista arrepentimiento de esa cuestión”.

Crespo recordó que durante el juicio político, "una testigo dijo que vivía una situación de terror. ¿Dónde? En un juzgado de la provincia. Nada, absolutamente nada justifica el maltrato o destrato a un compañero de trabajo. Ni de una jueza, un procurador, empleado. Nada justifica el maltrato y al ser una jueza de la provincia, la apuesta se redobla”.

Luego se refirió a las declaraciones de los testigos, los informes técnicos y los certificados médicos: "cada una de "mis expresiones y afirmaciones están contenidas en video filmaciones que obran en la causa y que pueden ser corroboradas por distintos consejeros y el señor presidente”,

“Hay testigos que dijeron que el juzgado, en ese momento, tenía determinadas falencias. Como todo juzgado nuevo, no tenía equipamiento necesario para funcionar. Pero acá, nace una pregunta: ¿esta falta de recursos habilita al maltrato y al destrato de los empleados por parte de la autoridad del juzgado? No lo habilita y este Ministerio Público no lo consiente”, enfatizó.

En su declaración Fontela reconoció "que su lenguaje frente a sus empleados no era el adecuado y puede haber causado daño pero sin quererlo” y remarcó que "una de las empleadas terminó con licencia por las agresiones que sufría en el Juzgado. Terminó medicada y renunciando a su cargo. No se puede poner en duda lo que testigos expresaron. Pagaron con el cuerpo lo que decían con la boca frente a ustedes”. También mencionó el relato de otra empleada que dijo “haber recibido insultos, malos tratos y persecución constante”.

“Estamos hablando de una jueza de la provincia que usa estas expresiones para destratar a sus empleados”, señaló el procurador

De acuerdo a las denuncias que originaron el Juicio Político y luego durante el desarrollo, los testigos afirmaron que Fontela se refería a los empleados judiciales con términos como "si sacás 15 expedientes te la chupo"; "a vos ni tu marido te coge"; "que prolijo tenés el pelo, seguro que a la noche no cogiste"; "vos sos incogible"; "conchuda"; o "hija de puta".

La sentencia se dará a conocer a través de la plataforma Zoom el 16 de marzo a las 12.