Patagones aplicará restricciones desde mañana

A partir del incremento de casos que se registró en la provincia de Buenos Aires, la municipalidad de Patagones definió suspender las actividades no esenciales y la circulación entre las 2 y las 6 de la mañana. Además, las reuniones sociales o familiares no podrán superar las 10 personas. La nueva disposición comenzará a regir desde el primer minuto del viernes y se extenderá hasta el 9 de abril

Fabio Betinelli, el jefe de gabinete señaló que “por ahora decidimos no hacer modificaciones hasta el jueves a la noche, en los primeros minutos del viernes cambia. Lo hicimos así porque todavía no notificamos a la comunidad, eso lo haremos en las próximas horas”.

Explicó que “el viernes a la madrugada comenzará a regir la prohibición de circulación de 2 a 6, que debemos decir no afecta las actividades esenciales, así como tampoco a las de carácter productivo, agropecuario y manufacturero. Si habrá modificaciones en el tema reuniones sociales, que de 20 personas bajamos a 10”.

Señaló que “en Patagones, mientras nos mantengamos en este estatus sanitario, como hasta ahora, no estaríamos tan apretados como para hacer una medida más contundente. Nosotros estamos en los 40 y 45 casos, pero no bajamos, tampoco subimos. Decidimos no hacer mayores cambios, por lo menos hasta el 9 de abril. Las restricciones más fuertes son en el Gran Buenos Aires donde estalló el problema. Nosotros no bajamos la guardia con los controles y pedimos responsabilidad social individual. Si surge algo más será después del 9 de abril”.

Con respecto al puente Ferrocarretero que conecta Patagones con Viedma, Bettinielli señaló que "por ahora no se habló de cierre, de todos modos, eso lo define la provincia de Río Negro".