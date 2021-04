“No descartamos comprar vacunas en Río Negro”

Las provincias, los municipios y cualquier institución privada cuentan con el aval de las leyes argentinas para comprar vacunas contra el coronavirus, en el caso de que lograran acordar con los laboratorios que, hasta el momento, prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos, así lo explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero,

Esta mañana, el ministro de Salud, Fabián Zgaib señaló en Radio La Super de Roca que “nada le prohíbe a Río Negro comprar vacunas. Pero la realidad es que no hay vacunas. Cualquier provincia que hoy salga a hacer una gestión, se va encontrar con falta de disponibilidad de dosis. La demanda supera la oferta”

Agregó que “solamente las provincias pueden negociar con AstraZeneca y Pfizer, ya que la Sinopharm y SputnikV solo se negocian de país a país”

Indicó que “no descartamos negociar como provincias más vacunas, pero sabemos que serán gestiones muy difíciles que incluso superan al Ministerio de Salud específicamente las negociaciones. Lo hablamos con la gobernadora Carreras. Es un tema que excede al Ministerio de salud. No descartamos que se pueda comprar, pero el trámite es muy difícil”

Plan de vacunación

El ministro rionegrino de Salud, Fabián Zgaib indicó que “estamos conformes en cómo va la vacunación en Río Negro. Vamos a destinar más recursos humanos para ampliar horarios de vacunación. Ya aplicamos el 85% de las dosis que recibimos hasta ahora. Esta semana será mucho más intensa aún»

Señaló que “en las últimas horas recibimos casi 12.000 vacunas Sinopharm que se empezó a distribuir hoy en todos los hospitales de la provincia. Vamos a priorizar la aplicación de la segunda dosis al personal de salud de primera línea. En el resto de los grupos prioritarios vamos a postergarla para vacunar con la primera dosis a más factores de riesgo».

Zgaib explicó que “hubo rechazo a la aplicación de la vacuna, como no es obligatoria, por ende, están en su derecho de decir que no quieren vacunarse. En el sector de la Policía es donde más rechazo hubo a vacunarse. En el resto de los grupos prioritarios no nos pasó».