Atentado a Prima Multimedios: esposaron a periodista

Este martes al mediodía un grupo de dirigentes de ATE Neuquén, encabezados por Carlos Quintriqueo, comenzó a desmantelar instalaciones de la antena de Parque Norte, llevándose equipos de transmisión que le pertenecen a la multimedia, y que están allí con el efecto de poner al aire tres radios del grupo. Al lugar se acercó un equipo del medio, el periodista Agustín Aguilar junto al camarógrafo, Fabián Martínez. Aguilar fue esposado mientras salía al aire.

Un sindicalista le quitó el freno de mano a un móvil de AM 550 y casi se va por un barranco: lo impidió la policía.

Recibieron agresiones por parte de los gremialistas y además, mientras el trabajador realizaba su labor transmitiendo en vivo lo que estaba aconteciendo fue esposado por parte de la policía. "La policía nos está pidiendo una credencial de periodista y me está agarrando del brazo en este momento, me están esposando, no me estoy resistiendo y me están esposando", pudo decir Agustín mientras salía en vivo. De fondo, se escuchaba a un efectivo decir: "Tiene que cortar para hacer un procedimiento policial", y al segundo le cortar la llamada.