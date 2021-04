Fuerte defensa del ibuprofeno inhalable tras fallo judicial

En medio de la polémica por la utilización del ibuprofeno inhalable para las personas contagiadas con covid 19 y el fallo de una jueza civil de Neuquén que ordenó al ministerio de Salud a que en 20 días justifique por qué no habilita oficialmente su uso, un farmacéutico de Junín de los Andes admitió haber entregado cerca de 12 mil dosis de ese medicamento, al que señaló que “tiene un 95 por ciento de eficacia” en pacientes contagiados.

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias esta noche, Fernando Gómez ponderó el fallo de la jueza civil María Cecilia Gómez que ordenó a la provincia del Neuquén, mediante el ministerio de Salud, “acreditar en un plazo de 20 días por qué impide el uso del ibuprofeno inhalado en pacientes con covid 19”.

El farmacéutico, quien posee autorización para confeccionar recetas magistrales, señaló que “es un fallo que le da la posibilidad al Ministerio de Salud a rever su postura y a no cerrarse, porque incurrieron en serias contradicciones marcadas en la sentencia”.

Explicó que “tengo unas 12 mil dosis de ibuprofeno inhalable entregadas” a pacientes covid. Agregó que “la sociedad de neumonología avala los tratamientos en las provincias que sí usaron ibuprofeno. Al principio éramos dos los farmacéuticos, ahora somos cuatro, en Rincón de los Sauces, Centenario, Neuquén capital y Junín de los Andes”.

Destacó que la magistrada puso de manifiesto una “contradicción” en la negativa de la cartera de Salud, y es que si bien no se avala su utilización, no se prohíbe a los médicos recetarlo. “No se han basado en la opinión de médicos y profesionales farmacéuticos”, señaló Gómez.

La presentación que derivó n el fallo de la jueza fue realizada por Juan Cruz Llorens Plantey y Marcela Olguín, quienes pidieron que la provincia “facilite o permita la utilización de ibuprofeno en los hospitales públicos para pacientes con covid 19 y que estén en condiciones clínicas para su uso y que la provincia se abstenga de desaconsejar su uso”.

Gómez y el infectólogo rosarino Lorenzo Fernández Viña ofrecieron su testimonio en la causa.

“La jueza le está permitiendo al ministerio de Salud que haga una consulta y que se asesore mejor” dijo el profesional farmacéutico, quien agregó que “no solo los médicos privados han recetado ibuprofeno inhalable”.

En cuanto al argumento de que no se ha estudiado en demasía el efecto del ibuprofeno en pacientes covid, Gómez dijo “llevamos más de 1000 muertos en Neuquén. No se tiene demasiado tiempo para la experimentación, como lo pide el ministerio. El ibuprofeno es para que el paciente pase de la mejor manera posible el covid y no se muera” y remarcó que “tiene un 95 por ciento de efectividad, desinflama el pulmón, y es barato”.