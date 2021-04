Piden abrir etapa de juri para la jueza de Familia de Zapala

La Comisión Especial solicitó la apertura del Jurado de Enjuiciamiento por la causal de presunto “mal desempeño” para la jueza de Familia de Zapala, Gloria Martina, por su actuación en el expediente de abuso sexual de una niña que involucra a Fernando Jara, quien fue juzgado y finalmente absuelto por el asesinato de su padre Orlando.

En la resolución del pasado 10 de marzo, la vocal del TSJ, Soledad Gennari, el diputado Fernando Gallia y el abogado Víctor Martínez, resolvieron solicitar la apertura del procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento respecto de la jueza Martina y, eventualmente, la suspensión en sus funciones.

La magistrada fue denunciada por presunto “reiterado mal desempeño” y “denegatoria de Justicia” por parte del padre de una niña que el 23 de enero del año pasado denunció haber sido abusada sexualmente por Fernando Jara, tres días antes del parricidio que conmocionó a la provincia.

Además de haber radicado la denuncia correspondiente, tras la trascendencia del parricidio emitió algunas opiniones en redes sociales respecto de la actuación de la Justicia y la Policía, las que –opinó- habrían sido utilizadas por su ex pareja y por la Defensora del Niño y el Adolescente para abrir un causa que incluyó medidas de protección de personas ante la jueza Martina.

El 5 de febrero de 2020 la magistrada ordenó la suspensión de contacto del hombre con su hija “por tiempo indeterminado”.

Días después, el hombre interpuso un recurso de reposición, que no prosperó porque le respondieron que “las actuaciones estaban reservadas”, con lo que no solamente su planteo no fue analizado sino que no tuvo posibilidad de legar en apelación a la Cámara de Apelaciones.

El hombre alegó que la magistrada incurrió en “denegación de Justicia” con “afectación de sus derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades”. Reiteró el recurso y tuvo la misma respuesta. Presentó una queja que también fue rechazada.

La Comisión Especial, ya interpuesta la denuncia formal, le solicitó a la jueza Martina el 8 de febrero de este año que le envíe el expediente completo, que recién llegó el 4 de marzo pasado, lo que fue interpretado como una “actitud displicente y poco colaborativa” por parte de la magistrada.

En la resolución, se dispuso enviar el legajo al Jurado de Enjuiciamiento –que puede no coincidir con la Comisión Especial- para la apertura del proceso y, de ser aprobado, analizar la suspensión de la jueza.